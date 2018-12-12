綠柯合作近了？姚人多：已退總統幕僚群組 願向柯P、陳珮琪道歉

2018年12月12日 07:58 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨九合一選舉大敗後，黨內發出「綠柯合作」的聲音愈發強烈。對此，海基會副董事長姚人多今表示，他對蔡總統充滿了歉意，因為他，讓蔡被外界說成是文青治國。他透露「兩週前，他已退出所有總統幕僚群組，且不再負責總統文稿小組，並希望文青這兩個字，在他退出後，可以告一段落」。此外，他也願向台北市長柯文哲和夫人陳珮琪道歉。

今天一早，柯文哲被問到姚人多道歉之事，回應是：噁心！

姚人多今清晨在臉書發文稱，今天是他49歲生日，「請注意是49，我無法接受我50歲了」。他說，從民進黨敗選以來，他一直保持沈默，「因為我自己很清楚，我是一個需要被檢討的人」。一些媒體朋友，對他有一些指教，他都虛心接受。「他對總統充滿了歉意，因為他，蔡總統被外界說成是文青治國」，為此他一直很自責。

姚人多說，「其實，真正認識我的人都知道，我一點都不文青。我是唸社會學的，對於社會現實，我從頭到尾都知道。文青這兩個字加諸在我身上，我充滿了無奈。不過，這就是人生，這就是政治。我也懶得辯解或澄清」。「今天，在我的生日，我想對外界說明，兩個禮拜前，我已經退出所有總統幕僚群組，我也不再負責總統文稿小組，我希望文青這兩個字，在我退出之後，可以告一段落」。

他還說，明天總統要跟柯市長見面。從這幾天的媒體報導看來，柯市長跟夫人對民進黨餘恨未消。在這裡，「我願意向他們二人致上最深的歉意」。

姚人多強調，「姚文智是我兄弟，我不後悔去幫他」。若「時間倒轉再來一次，我還是會去幫他。我無法坐視我的兄弟被糟蹋。對於姚文智的支持者，我也要致上最深的歉意，我操盤失敗，沒能讓文智當選，我對不起大家」。

對於蔡總統和柯市長明日會面，姚人多也藉機向柯文哲表示，在競選過程中，「如有得罪柯市長的地方，還請柯市長大人有大量」。台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。「我已經離開團隊，請柯市長息怒」。

最後，姚人多向蔡總統喊話，「您辛苦了。在我有生之年，能在您身邊做事，是我一輩子的驕傲。您是一位好總統，您有旁人看不到的溫暖跟堅持。我做過您的幕僚，我看得很清楚。這陣子，您辛苦了，為了台灣，請您務必堅持下去，加油！」。

(中時電子報)