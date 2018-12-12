小英連任意志強！林濁水：換柱劇情恐在民進黨重演

總統蔡英文（右二）、行政院長賴清德（左二）。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

行政院長賴清德日前公開表明辭意，究竟會不會取代蔡英文競選2020總統大位，始終是外界矚目焦點。對此，前民進黨立委林濁水認為，若以蔡英文聲望來看，2020保證選不上，民進黨確實有人希望賴取代蔡，避免到時拖垮立委選情。他直言，蔡英文尋求連任意志很強，除非蔡放棄連任，否則換柱劇情恐在民進黨重演。

行政院長賴清德日前開記者會表示，時間一到他會堅定離開；而他的去留，不是為了個人，是為了大局、為了台灣，也只有他離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生。不過該舉卻被解讀要參選2020總統大選。

據中評社報導，林濁水認為，綠營有三批人馬希望賴清德選2020，首先是獨派人士；第二批人馬，是在蔡英文聲望下跌後，感覺2020蔡選不上，希望賴清德取代替民進黨保大位。第三批人是在此次台北市長選舉過後，發現姚文智選成這樣，連民進黨市議員候選人都被拖垮，這些人希望在2020年時，民進黨推出的總統候選人別像這樣把立委選情壓垮。

至於賴清德選2020機會多大？林濁水認為有兩個困難條件，第一是蔡英文不選，並轉而支持賴清德。第二則是這段時間內民進黨要大破大立，讓大家覺得這個黨不一樣。他說蔡英文本質上並不是一個大破大立的人，若要大破大立就要完全放手，讓有大破大立可能性的人當行政院長和黨主席，總統的角色回歸仲裁者。

不過林濁水說蔡英文尋求連任的意志太過強烈了，若民進黨立委們堅持要蔡不選，搞不好會重演2015年國民黨「換柱」風暴，不過這一換也會很難選，使得換和不換，結果都差不多。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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