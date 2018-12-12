台日「夜王」相見歡 DJ KOO舉手客串《N世代》

2018年12月12日 08:56 時報周刊 溫博鈞

「COOL JAPAN FEST 2018」日前於台北圓山大飯店舉行，日本流行樂教父小室哲哉曾主導的舞曲樂團「TRF」中靈魂人物DJ KOO，與創作型劍舞藝術家孝藤右近攜手，共組了融合電音與傳統演藝的團體，在場展現「和風」新貌。

「小室家族」中的TRF被視為日本舞曲風潮開山始祖，由主唱YU-KI、舞者ETSU、CHIHARU、SAM與DJ KOO共5人組成，90年代前期稱霸樂壇，〈EZ DO DANCE〉、〈BOY MEETS GIRL〉、〈CRAZY GONNA CRAZY〉等名曲幾乎是日本舞曲史上擁有「神曲」地位，也對日本夜店文化產生重大影響。

由姜寧導演的台灣當紅網劇《N世代》集潮流音樂、夜店美學，與TRF創造的夜店音樂世界緊密連結，DJ KOO與姜寧在會場相見歡，暢談台日夜店文化差異。《N世代》明年將續拍第二季，姜寧導演邀請DJ KOO在劇中夜店客串DJ、甚至為該劇製作音樂，DJ KOO興致勃勃、馬上答應「讓我演！」姜寧導演還火速邀請當晚一同參觀台北夜生活，讓台日「夜店之王」一拍即合。

姜寧導演並贈送DJ KOO他的著書《夜店之王》、並讓DJ KOO觀賞《N世代》日文字幕精彩片段，只見DJ KOO盯著螢幕直呼「哇嗚！都是俊男美女，這在日本一定會受歡迎的！」姜寧導演笑說：「看來我得加緊學日文了！」

(時報周刊)