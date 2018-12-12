台灣旅遊對陸客仍有吸引力？帶團10年領隊這麼說

圖為去年3月的日月潭陸客旅遊狀況。（資料照片 沈揮勝攝）

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中時電子報
/綜合報導

九合一選舉後，日月潭觀光回溫了！當地商家有感覺，陸團領隊也認同。來自遼寧的陸客團領隊丁芸表示，人潮回籠約有4成，應與選舉結果有關。她說，大陸民眾也關注未來兩岸氛圍的走向，不論年輕或年長的陸客，對於來台旅遊仍具有吸引力，只是旅遊型態有改變，年輕人愛深度自由行，年長者則傾向團體旅遊。

中評社報導，正妹領隊丁芸來自遼寧省會瀋陽，2008年接觸台灣旅遊市場，十年來見證了陸客團的大起大落。她之前帶團到台北故宮、台北101等景點，明顯感覺陸客團變少、遊覽車也變少。最近在帶團來台，發覺陸客團確實是有回溫的情況。她觀察日月潭的陸團增多，已達全盛時期的四成，這應該是跟選舉結果有關。

丁芸提到，台灣選舉國民黨大勝，大陸民眾也會關注未來兩岸氛圍的走向。過去馬英九執政時，旅遊業發展較好，接下來兩岸旅遊觀光業應會發展得好一些，無論是年輕族群或年長陸客，對於來台旅遊還是具有吸引力。

對於大陸崛起後，大陸民眾出境旅遊頻繁，現在來台灣對陸客還會有吸引力？丁芸回答，無論是年輕一代，還是年紀較長的族群，對於來台灣旅遊還是有吸引力，只是旅遊型態不太一樣。網路上有很多介紹台灣深度旅遊的文章，大陸年輕人很感興趣，也特別愛來台自由行，但對於一定年紀的叔叔阿姨較傾向於團體旅遊。

丁芸說，來台灣旅遊不僅僅是因為選舉結果，最主要還是有種「親緣」，總覺得兩岸民眾是血濃於水的親緣，且台灣民眾特別熱情好客，所以有很多朋友已經來了好多次，現在還會想來。

(中時電子報)

文章來源：瀋陽正妹領隊：台灣旅遊對大陸民眾有吸引力

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