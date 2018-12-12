台灣之光！仿生造型自行車架奪KIDE發展展首獎

2018年12月12日 08:51 中時 林欣儀

2018高雄KIDE國際發明暨設計展日前落幕，僑光科技大學43名師生組成的研發團隊，與來自世界共19個國家、362件作品激烈競爭，奪下8金、5銀、2銅及1面特別首獎，其中，作品「BIKE PARKING」因美觀又實用，獲評審青睞，奪下工業設計類首獎。

「BIKE PARKING」（模組化自行車停車架）是學生戴揚庭、胡芝瑜攜手創作，他們說，此設計以仿生造型設計出新型多功能自行車停放架，除可擺設、具有自行車停放的便利性，也可同時提升城市美學發展，獲工業設計類首獎。

此外，由教師賴淑玲、邱勇嘉、郭明浩指導學生陳品竹創作的「旅行拐杖椅」，是因應高齡化社會來臨，以結合拐杖、拐杖椅的多功能設計，高齡民眾帶著出門，可同時當作拐杖、休息椅及購物袋使用，奪下金牌。

同樣奪金的還有學生林昕璇、但承澔創作「旅行箱聯結器」，其運用四連桿的聯結器有效串聯行李箱，可解決多行李箱攜帶者的不便。此外，團隊師生研發的「多功能箱椅」、「提供緊急車輛通行之交通號誌控制系統」及「幼兒園行動預約離校自動化廣播系統」、「藍蝶-智能櫥櫃」、「複合式大人兒童座椅」也都奪下金牌。

僑光科大指出，為參加設計展，各組團隊今年7月間開始在校內進行初選，共選出15組作品參賽，結果全數獲獎，成績亮眼，也盼藉由參展活動與各國優秀作品交流，拓展學生國際視野與參加國際大型競賽的寶貴經驗。

(中時 )