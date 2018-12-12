姚人多向柯P致歉：兩週前已退出小英幕僚團隊

2018年12月12日 09:38 工商 崔慈悌

蔡英文總統明天將和台北市長柯文哲見面， 蔡英文的文膽姚人多今天凌晨發文， 對柯p跟夫人餘恨未消致歉，並表示， 蔡總統被認為文青治國，兩個禮拜前，他已經退出所有總統幕僚群組，「希望文青這兩個字，在我退出之後，可以告一段落」。

他說，今天是他49歲生日，「請注意，是49，我無法接受我50歲了」。

姚人多表示。從民進黨敗選以來，他一直保持沈默，因為自己很清楚，是一個需要被檢討的人。「自由時報鄒總編輯以及其他媒體朋友，對我有一些指教，我都虛心接受」。

他對總統充滿了歉意，「因為我，她被外界說成是文青治國。為此我一直很自責。其實，真正認識我的人都知道，我一點都不文青」。他是唸社會學的，對於社會現實，從頭到尾都知道。文青這兩個字加諸在身上，「我充滿了無奈」。

不過，他說，這就是人生，這就是政治。他也懶得辯解或澄清。今天，在他的生日，他想對外界說明，兩個禮拜前，他已經退出所有總統幕僚群組，「我也不再負責總統文稿小組，我希望文青這兩個字，在我退出之後，可以告一段落」。

明天總統要跟柯市長見面。從這幾天的媒體報導看來，柯市長跟夫人對民進黨餘恨未消。「在這裡，我願意向他們二人致上最深的歉意」。

他說，姚文智是兄弟，不後悔去幫他。如果時間倒轉再來一次，還是會去幫他。他無法坐視我的兄弟被糟蹋。對於姚文智的支持者，他也要致上最深的歉意，「我操盤失敗，沒能讓文智當選，我對不起大家」。

他想說的是，在競選過程中，如果有得罪柯市長的地方，「還請柯市長大人有大量。台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。我已經離開團隊，請柯市長息怒」。

最後，他說，「總統您辛苦了。在我有生之年，能在您身邊做事，是我一輩子的驕傲」。並誇小英是一位好總統，有旁人看不到的溫暖跟堅持。「我做過您的幕僚，我看得很清楚。這陣子，您辛苦了，為了台灣，請您務必堅持下去，加油！」

(工商 )