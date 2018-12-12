機車政策髮夾彎 交通部擬改「選配」模式處理

2018年12月12日 09:29 中時 李宜秦

交通部原定在明年元旦起新款機車須強制加裝安全配備，且2021年起舊款新車也須加裝，然而卻因車架上漲引發民怨，最後不敵民怨暫緩2021年全面適用規定。交通部代理部長王國材表示，希望能兼顧安全與民眾負擔，因此會檢討後再決定實施日期，未來會朝向以選購配備模式處理，讓民眾擁有選擇權利。

立法院交通委員會今審查交通部各單位明年度預算，邀請交通部代理部長王國材、台鐵局長張政源、觀光局長周永暉等人列席報告，並備質詢。

針對交通部髮夾彎暫緩2021年新舊款新機車全面強制加裝ABS或CBS的修正，王國材表示，因總統蔡英文十分關注民眾負擔，不斷提醒交通部注意民意，因此考量到ABS與CBS價格不低，且近年車價又年年上漲，為兼顧安全與民眾負擔等課題，決定衡量現有狀況，檢討暫緩全面實施規定。

王國材說，未來應會朝「選購配備」模式進行，讓民眾仍有選擇權利。今日下午將與業者召開會議，初步討論降價議題。王國材表示，此為立意良好的政策，只是因民意反應，才會決定稍做改變。

有學者認為，可以比照電動機車補助方式補助機車加裝ABS與CBS，王國材表示「有在考慮」，但電動機車是基於環保，才鼓勵民眾使用，跟基於安全的前提不太一樣，仍需要審慎評估討論。

另外，有業者表示已向國外預定ABS與CBS，交通部卻髮夾彎改變政策，擔心買入的系統賣不出去，對此王國材說，多數業者只是先為明年新款新車強制加裝準備，明年仍有約15萬輛的新款新車需要加裝，因此應不會有賣不出去的疑慮。

(中時 )