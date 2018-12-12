驚！巴金森病非老年人專利！2成患者於青年發病

2018年12月12日 09:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《回到未來》男主角米高福克斯1991年被診斷罹患帕金森氏症！前陣子以91歲辭世的整形外科權威的羅慧夫也罹患此病！事實上，全台約有四萬名巴金森患者 ，罹病人數逐年增加。台大醫院神經部主任吳瑞美指出，近2成巴金森病患者於青年發病，近期門診中最年輕的發病案例僅18歲，而巴金森病並非大家過往所認知的老年病。雖然巴金森病的病名大家耳熟能詳，但實際了解疾病的人卻少之又少。

巴金森氏症是老年人常見的一種慢性、進行性、退化性的神經性疾病！據台大醫院巴金森症暨動作障礙中心最新一份巴金森病認知網路調查發現，逾9成民眾不清楚巴金森病的初期症狀，大多對巴金森病早期症狀的認識僅限於「抖」，因而導致多數患者確診時已屬中晚期。

巴金森病若延誤治療，恐會加速失去行動(失能)、表達能力的速度，更也增加合併失智與憂鬱症(失心)的風險，患者更可能陷入四失威脅。

為能提升民眾對巴金森病的認知，增加及早發現、早期治療的機會，台大醫院巴金森症暨動作障礙中心首度以四位巴金森病友的罹病歷程改編，製作「期盼脫困的靈魂-巴金森病四篇章」，帶領大家走進巴金森病友的世界，唯有了解才能進而減少疾病所來帶來的危害。

國內外影視作品都曾以巴金森病為題材，卻不到1成民眾清楚巴金森病症狀，據統計，高達7成民眾皆將巴金森病與失智症畫上等號。吳醫師表示，巴金森病與失智症雖然都屬於腦部神經性疾病，但是「巴金森病的症狀是先以神經退化性、進行性動作障礙問題表現」。

然而，巴金森病不只是「抖」，初期症狀可分為3種：單側手抖、行走緩慢小碎步、面具臉(臉面無表情)。其中，約3成患者早期症狀為走路步態不穩、行動緩慢，且民眾多輕忽此問題，而延誤就醫。

(中時電子報)