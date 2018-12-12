賴祥蔚：韓國瑜支持吳寶春 讓大家看見三種人

2018年12月12日 09:43 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

麵包師傅吳寶春因發表支持九二共識、生於中國台灣等言論惹議，他昨天在準高雄市長韓國瑜陪同下出面說明，並表示自己不懂政治，只是個專業麵包師傅，韓國瑜也為他緩頰，並表示吳寶春只懂麵包不懂政治，韓也認為，需要給他一隻溫暖的手，「何況我是未來的高雄市長」。對此，資深媒體人賴祥蔚認為，韓國瑜支持吳寶春的作為是一面鏡子，讓大家看見三種人。

吳寶春「九二共識說」惹議，他昨天出面時，強調自己只是專業麵包師傅，麵包世界很單純，「吳寶春還是吳寶春」。韓國瑜也認為，兩岸之間有不同看法，吳寶春是一個單純生意人，能夠不過度碰政治下，發展自己事業，開創自己的美好生活，希望兩岸人民都能祝福，甚至能幫助、保護，也希望台灣人民能當他的後盾，他的理念就跟自己選舉前一樣，「意識形態表述真的沒必要一而再強調」。對於被認為沒必要淌渾水，韓則表示是他應該做的，他說吳寶春是善良的麵包師傅，只懂做麵包，不懂政治卻被K得滿頭包，所以需要給他一隻溫暖的手，「何況我是未來的高雄市長」。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，韓國瑜站出來力挺吳寶春，明知綠營正等著炮轟，他還是立刻站上第一線保護市民。而蔡總統雖沒提供具體幫助，最起碼沒批評吳寶春，守住先前曾說過「沒有人必須為認同而道歉」的承諾。

賴祥蔚說從這件事可以看見三種人，一流的是韓國瑜這種政治家，真正願意跟民眾站在一起。二流的是蔡英文這種政治人物，心心念念想的是自己抱持的進步價值。三流的則是抱持雙重標準的政客，只要覺得對方是政治立場相同的同志，就覺得麵包不貴、對於工資沒意見；一旦發現立場不同就開始嫌棄麵包太貴，還怪以前開出的工資太低。

(中時電子報)