高風險工廠勞檢 6個月罰鍰177件次

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工商
邱琮皓

立法院社福衛環委員會今（12）邀請勞動部進行報告「我國高風險工業及國營事業職安衛總體檢」部分提出專案報告，針對高風險工業事業單位及其承攬商實施專案檢查，對PCB、石化及化學等工廠，加強實施勞動檢查，以降低職業災害，今年迄今計執行8,595場次、罰鍰177件次、停工33件次。

勞動部次長施克和強調，將強化監督檢查作為，督促雇主落實安全衛生設施，例如督促高風險工業事業單位提報歲修、局限空間作業、起重吊掛作業、施工架組拆等施工期短且具高風險作業的期程，實施精準檢查。

施克和指出，同時也會監督高風險工業的工廠落實事前製程安全評估，高風險工業製程及作業程序複雜，為避免發生災害，職業安全衛生署暨各勞動檢查機構嚴格督促事業單位應依勞動檢查法第26條第1項第1款及第5款規定，於使勞工作業前對石油裂解的石化工業、製造處置使用危害物達一定數量的工作場所，實施製程安全評估，經審查通過始得作業，以確保安全。

至於規劃建置高風險事業單位製程安全資料庫與評估技術工具部分，施克和指出，將透過臨場輔導、教育訓練、建置危險性工作場所登錄與資訊平台、製程安全管理資訊平台、中小企業實施製程安全管理相關技術參考文件等，強化事業單位製程安全管理知能，以確保製程安全，避免發生職業災害。

(工商 )

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