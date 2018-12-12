全台最新「國際牌」飯店 台北國泰萬怡酒店一手報導

2018年12月12日 10:05 工商 姚舜

台北國泰萬怡酒店的大廳中庭挑高，展現國際級觀光飯店非凡氣宇。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店的大廳中庭挑高，並有一大型穿透式投影屏幕，非常氣派。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店的check in入住接待櫃檯，位在酒店一樓挑高大廳，客人可使用手機Check in。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店館內有許多名家藝術作品。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店一樓設有可容納36位客人的〈The Lounge〉大廳酒吧，每天下午1點至晚上9點營業。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店的全日餐廳〈MJ Kitchen〉，將自助取餐檯與開放式廚房結合，可同時接待108位客人用餐、喝下午茶。（圖／姚舜）

〈MJ Kitchen〉規畫有不同用餐區與包廂，可滿足不同客層用餐與聚會需求。（圖／姚舜）

提供各式飲料的〈Drift Lounge Bar〉，位在台北國泰萬怡酒店14樓，並與戶外露台相連。（圖／姚舜）

位在酒店14樓的〈行政酒廊〉為下榻行政樓層客房的住客，提供免費早餐、點心咖啡，以及黃昏雞尾酒等專屬服務。（圖／姚舜）

國泰萬怡酒店的各樓層梯廳或公共區域的走道皆很寬敞。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店有227間客房，6種房型，基本房約10坪大。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店的套房面積有18坪，規畫有臥室、浴室與客廳。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店的套房空間寬敞舒適。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店客房衛浴設有免治馬桶、淋浴間，以及浴缸，且設計時時尚現代。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店除有挑高4米宴會廳，並有多間多功能會議室，且採光良好。（圖／姚舜）

24小時開放供住客使用的健身房因位在高樓層，景觀視野佳，運動時可透過大片玻璃窗欣賞圓山、陽明山景致。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店14樓有一戶外露台花園，景觀視野展望極佳，可作為戶外婚禮雞尾酒派對使用。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店客房內多功能鬧鐘，可以藍芽無線手機充電。（圖／姚舜）

台北國泰萬怡酒店總經理陳玫安表示，飯店年均房價目標設定在5500元至6000元。（圖／姚舜）

台北市再增國際品牌觀光飯店！台北國泰萬怡酒店今（12)日正式開始營業，這是萬豪國際集團旗下「萬怡酒店」（(Courtyard By Marriott)繼南港六福萬怡酒店之後在台灣第2個據點，卻也是萬怡酒店第一家在台直營飯店。同時，台北國泰萬怡酒店也是萬豪國際集團繼台北W飯店、台北萬豪酒店、士林萬麗酒店、中山雅樂軒與北投雅樂軒酒店，以及林口亞昕福朋喜來登飯店之後，萬豪國際在台全權經營管理的飯店。

台北國泰萬怡酒店是台灣第一家得到美國LEED黃金級與台灣鑽石級綠建築雙認證的飯店，也是今（2018)年底前台北市內最新開出的國際牌飯店，新飯店開業後將使台北市觀光飯店市場競爭更形激烈。

台北國泰萬怡酒店總經理陳玫安表示，台北國泰萬怡酒店定位為「台北市區內首選國際商務酒店」，並以商務旅客為主要客群，開幕後第一年平均房價目標設定在5500元至6000元間，此一價位與台北晶華酒店、君悅酒店、台北喜來登大飯店、寒舍艾麗酒店、西華飯店等，位在相同價位區間，所以國泰萬怡酒店開幕後亦勢將與這些飯店搶客，掀起新一波市場戰爭。

位在台北市民生東路、建國北路口的台北國泰萬怡酒店，與商辦大樓共構，酒店227間客房位在建築的14樓至20樓，客房有6種房型，基本房自10坪起跳，9間套房分別為18坪與36坪。飯店14與15樓規畫為行政樓層，下榻這兩個樓層客房的住客，可在14樓的專屬行政酒廊享用每日免費早餐、點心與咖啡或茶，傍晚Happy Hour時段並免費享用各式點心與調酒。

有商務需求的客人，並可在行政酒廊登記使用會議室，免費使用2小時。

企圖打造「台北市內商務飯店首選」形象的台北國泰萬怡酒店，結合諸多科技設備提供更有效率的服務，如客人可以使用手機辦理Checki in入住，客房設施亦傾力滿足商旅需求，所有客房均配有沙發、熨斗與燙衣板、免費無線網路、55吋電視、免治馬桶，以及至少6個USB充電插座。同時，床頭的多功能鬧鐘／時鐘收音機，還可以透過藍芽提供住客手機無線充電。此外，在每個餐廳的沙發座位下，也安排設計了許多插座，方便客人手機或電腦可以充電。

台北國泰萬怡酒店一樓大廳藝術裝置是以東方元素為主軸，將台灣在地符號、歷史軌跡與文化傳承注入酒店裝置藝術創作中，為了讓住宿旅客感受台灣的人文薈萃與藝術饗宴，特別邀請台灣在地藝術家進行三個主題的藝術創作，分別是: 「群蝶飛舞，福氣群聚」、 「古碗滿盈，步步高升」與「九份街景，歷史饗宴」，並以陶瓷工藝與版刻藝術呈現。

台北國泰萬怡酒店的餐飲設施包括：位在1樓的MJ Kitchen全日餐廳與The Lounge、14樓的Drift Lounge Bar，以及一可容納最多28桌喜宴的宴會廳與6間多功能會議廳。

可容納108位客人的MJ Kitchen全日餐廳，早午晚餐時段提供Buffet自助餐，下午茶提供套餐。餐廳設有包廂可供私人或小團體用餐聚會，餐廳預計12月24日起正式對外營業。The Longe則提供輕食、咖啡與各式飲品。位在14樓的Drift Lounge Bar與高空戶外露台花園相連，客人可以在此輕鬆休憩或商務會面。

24小時開放的健身中心是台北國泰萬怡酒店的特色之一，位在飯店17樓的健身中心配備有跑步機、交叉訓練機、自行車等有氧與重量訓訓練器材。因位在高樓層，客人在運動時可透過大片落地窗欣賞圓山、陽明山景緻。

目前萬怡酒店在全球50個國家地區有超過1100個連鎖據點，是萬豪國際集團旗下有最多連鎖據點的酒店品牌。客人成為萬怡酒店會員可以加入「萬豪禮賞」常客獎勵計畫，以及SPG俱樂部的常客獎勵方案，每消費1美元就可累積5至10點紅利積分，在全球萬豪國際集團30個酒店品牌、超過6700家的飯店享有不同的禮遇與福，也可以用積分兌換各航空公司的機票或里程數。

(工商 )