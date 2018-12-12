萌！「黑冠松鼠猴」搬新家！愛吃「麵包蟲」習慣不變

2018年12月12日 09:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從荷蘭遠到來台的「黑冠松鼠猴」搬新家囉！不過愛吃的東西變化不大！玉米粒、麵包蟲依然是牠們喜愛的食物。原本居住在兒童動物區裡的黑冠松鼠猴，在今年11月上旬時，開開心心地搬進熱帶雨林區新家。由於新家的戶外活動場屬於開放式的空間，起初5隻個體會覺得遮蔽物突然變少，缺乏安全感，表現得較為緊張，經過一陣子的探索後，現在只要看到保育員碰觸開啟通往戶外場的門把，牠們就會一隻接著一隻，快步跑到門邊，心急地排隊等著要出去玩耍呢！

沒有網籠阻隔視線，未來民眾將可以近距離地觀察牠們的一舉一動。（台北市立動物園提供）

5隻黑冠松鼠猴自105年8月，由荷蘭Apenheul Zoo來台，加入台北市立動物園已有兩年多，這段期間牠們已經完全適應北台灣的氣候和食物，因此這次由兒童動物區搬到熱帶雨林區的新家，牠們很快就克服了適應新場地的不安。

保育員準備了黑冠松鼠猴愛吃的食物，鼓勵牠們到熱帶雨林區戶外活動場探索。（台北市立動物園提供）

新接手照養工作的保育員，為了能夠用最短的時間和牠們打成一片，建立起互相信任的關係，除了花費時間陪伴外，也特別選用玉米粒、麵包蟲、大麥蟲及蟋蟀等黑冠松鼠猴愛吃的食物，以手餵的方式，增進彼此的感情，另一方面也藉此訓練牠們願意跟隨保育員移動，為將來可能需要調度欄舍空間預做準備。

黑冠松鼠猴在熱帶雨林區的新家，室內欄舍地面舖設了木屑和乾草等墊料，除了在夜間提供保暖外，一次偶然的機會，讓保育員領會到墊料竟是效益頗佳的行為豐富化材料呢！原來當保育員在手餵麵包蟲時，有時候會有一、兩隻沒被接好掉下去，掉落在墊料上的大麥蟲就會鑽進木屑堆裡躲藏，黑冠松鼠猴為了品嚐美食，會用雙手仔細地翻開木屑尋找。

熱帶雨林新區的黑冠松鼠猴戶外活動場，採全開放空間設計，不會再有網籠阻隔視線。（台北市立動物園提供）

從那次之後，保育員便開始將一部分的蟲蟲大餐撒在墊料上，好延長黑冠松鼠的進食時間，每當牠們五隻同時聚精會神地在木屑中翻找食物，那動作跟百貨公司週年慶時，顧客們擠在特價品攤車前，專注挑選商品的神情幾乎是一模模一樣樣，畫面十分逗趣可愛！

熱帶雨林新區的黑冠松鼠猴戶外活動場，採全開放空間設計，不會再有網籠阻隔視線，未來民眾將可以近距離地觀察牠們的一舉一動，不過在此也要特別呼籲大家，為了動物的健康，請不要餵食動物，拍照前請先將閃光燈確實關閉，更不可以將異物投擲進動物活動場內唷！

(中時電子報)