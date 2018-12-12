感冒要多喝水？營養師：補充這個才能加速身體修復

2018年12月12日 10:18 中時電子報 戴安瑋 、影音／黃鈺潔 、影音／黃鈺潔

冬天感冒，如只是喉嚨痛、鼻塞、疲勞等，多喝水是無法加速身體修復的，「這時得補充蛋白質與蔬果」，營養師推薦可喝雞湯，增加身體修復能力。示意圖（資料照片/7-11提供）

冬天稍沒注意保暖很容易感冒，但感冒不一定「多喝水，多休息」即可，醫師表示，若僅喉嚨痛、鼻塞、疲勞等，多喝水是無法加速身體修復的，這時得補充蛋白質；營養師說，雞湯、雞湯蒸蛋、牛奶、豆腐，能增強免疫力，增加身體修復能力。

美國梅約醫學中心指出，科學家發現雞湯對療癒感冒或流感，確實有兩大好處，一是雞湯中某些成分可抑制中性白血球活動，幫助身體免疫系統對發炎產生反應；二是熱熱的雞湯有助於稀釋蓄積在鼻子裡的黏液容易擤出來，減少病毒蓄積在鼻腔。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎對《康健雜誌》表示，感冒時，只有在身體真的缺水，例如發燒、出汗時，才需要多喝水，或是補充電解質液或稀釋的運動飲料，以平衡因高燒冒汗而流失的電解質，但如果只是喉嚨痛、鼻塞、疲勞等，多喝水是無法加速身體修復的，「這時得補充蛋白質」。

營養師趙函穎說，雞湯或雞精裡的水溶性胺基酸的確較好吸收，但對感冒時缺乏食慾、味覺苦澀的人，不妨用來蒸蛋、做茶碗蒸，或當成海鮮湯底更好，增加蛋白質補給，提升營養攝取，還能增強免疫力。

除了雞湯外，蛤蜊湯也不錯，她說，蛤蜊含豐富鋅，可幫助提升免疫力，不妨加些辛香料，如老薑、蒜、洋蔥，增加抗發炎、抗氧化效果。

營養師詹恩慈也表示，雞湯中含有蛋白質，加上熱湯沖刷黏膜會比較舒服，但不建議吃肉，因大塊肉類不易消化，加上醫生有時會加開胃藥、胃乳片以免感冒藥傷胃，但胃藥會抑制胃酸分泌，更降低胃消化肉類的功能。

他指出，高品質的蛋白質包括豆腐、豆漿、和蛋類等，自己感冒時就會吃一點蒸蛋。深海魚也是，因屬於較好消化的短鏈蛋白質。

《康健雜誌》表示，牛奶則容易生痰，有些人的乳糖耐受性低，也容易拉肚子，中醫師及營養師都不建議以牛奶作為攝取蛋白質的來源。

---

(延伸閱讀)

韓國瑜禿頭易受寒 頭、頸保暖配茶飲

---

(中時電子報)