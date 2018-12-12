到底有多氣？管碧玲連發五文狂轟無法接受吳寶春

2018年12月12日 10:07 中時電子報 邱珮畇

知名麵包師傅吳寶春捲入政治風波，在台灣三店FB發表支持「九二共識」聲明，昨他親上火線面對大眾疑慮，更找來準高雄市長韓國瑜合體救火。綠委管碧玲在臉書連發五文狂轟吳寶春，稱無法接受，「替他求情的，令我搖頭嘆息！」管媽女婿又中槍，網友留言「妳才是替妳女婿求情的人吧！」。

麵包師傅吳寶春「錢」進大陸惹得滿身腥，11日與準高市長韓國瑜合體滅火。綠委管碧玲不忿吳寶春說「中國台灣」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」。在臉書上連發五文狂轟吳寶春。

管碧玲第一篇寫「愛錢不愛國的人，愈來愈沒有道德壓力了。」、第二篇寫，合體開記者會，韓總把吳寶春烙印更深了。第三篇「如果這次我們真的大肆呼籲同情原諒吳寶春，那麼，不去投降賺大錢的都是豬頭？！」第四篇「我的心會滴血嗎：風向會轉成疼惜他，不要為難他嗎？」

最後一篇，管碧玲寫「無法接受中國台灣，無法接受吳寶春！講到中國台灣這種地步，還能替他求情？替他求情的，令我搖頭嘆息！」

沒想到管碧玲打到自家人，網友狂貼2013年新聞，陽信融資租賃（中國）公司在上海揭幕，時任民主進步黨籍立法委員薛凌和台北市議員何志偉低調現身。當時鄭文燦曾經說，政治歸政治，經濟歸經濟，不要被過度政治化。管媽女婿也一再被網友提起。

網友在管碧玲臉書底下留言「對呀！民進黨立委邱議瑩的堂弟也在上海做甜點和西點，也沒聽過民進黨在罵他們！」、「開銀行比賣麵包嚴重吧」、「那薛凌到上海陽信開幕這件事你怎麼看？」、「謝謝您繼續秀下限,民進黨有多少人與家屬在大陸賺得油洗洗,您的兩套標準令人嘆為觀止」、「我最佩服的就是民進黨總是能喊著台獨卻不做台獨該做的事，然後在中國做生意還能順便打擊同樣在中國做生意的台灣人」、「無法接受未經國考進入公務體系，無法接受你女婿？」、「說你的女婿吧，領了我們多少納稅人的錢...」、「妳才是替妳女婿求情的人吧！」、「妳還有臉出來說三道四哦！妳的女婿不也是爭議性的人外交特考過了沒」。

(中時電子報)