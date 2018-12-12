【安迪‧沃荷-普普狂想特展】 購票即贈經典瑪莉蓮夢露托特包！限時搶購中！

【安迪‧沃荷-普普狂想特展】購票即贈經典瑪莉蓮夢露托特包！限時搶購中！ （時藝多媒體 提供）

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中時電子報
綜合報導

由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處與義大利策展公司123ART共同策畫的《安迪·沃荷 - 普普狂想特展》將於2019年1月9日至4月14日盛大登場！除了預售票280元(原價350元)火熱販售中，為感謝台灣民眾熱情支持，主辦單位這次更推出購票送袋的超優惠活動！現在購票即贈價值200元經典瑪莉蓮夢露托特包﹝展覽單人票*1 + 經典瑪莉蓮夢露托特包*1﹞，只要350元。 (總價值550元)

安迪·沃荷曾說過：「我真希望自己能發明像牛仔褲這樣的東西，某種令人牢記懷念的東西，某種大量生產的東西。」主辦單位希望人人都能跟安迪一樣，從生活出發，把生活事物帶進藝術。

特別開發手提托特包，搭配展覽單人票，讓你「袋」著看展去！總價值550元，現在搶購價只要350元，數量有限！此外，托特包上更印有安迪‧沃荷經典畫作【瑪莉蓮夢露】，讓民眾再一次的體會安迪的藝術。希望喜愛安迪的民眾們都可以帶著托特包前往展場觀展，一同感受從生活出發，將藝術變成生活的不朽理念。

模特兒陳信維手提經典瑪莉蓮夢露托特包(伊林提供)

模特兒李娜背著經典瑪莉蓮夢露托特包(伊林提供)

模特兒紀艾希手持經典瑪莉蓮夢露托特包(伊林提供)
伊林娛樂總經理陳婉若手持經典瑪莉蓮夢露托特包(伊林提供)

本展覽尚未展出即已受到社會各界的高度期待，為支持經典鉅作來到台灣，企業紛紛共襄盛舉，以多元方式參與支持展覽。主要贊助中國信託商業銀行為展覽注入大力支援，並提供卡友觀展優惠；中華航空和台北六福萬怡酒店則分別贊助航空運輸與住宿的資源，促成特展在台灣順利展出。希望藉由這次展覽，能讓台灣再次掀起一陣普普狂潮。展覽最新消息請鎖定「安迪‧沃荷-普普狂想特展」Facebook粉絲專頁。

《安迪·沃荷 - 普普狂想特展》

展覽資訊

展覽時間：2019年1月9日至4月14日

展覽地點：國立中正紀念堂管理處一樓2.3展廳

開放時間：平日10:00-18:00/假日09:00-18:00(17:30最後售票與入場，除夕、初一休館)

(中時電子報)

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