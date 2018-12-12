沱江艦後續建造 每艘逾50億元

立法院今審查海軍預算。呂昭隆攝

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立法院早上審查海軍預算，沱江艦後續建造3艘，全案預算164億餘元，明年編列11億餘元，最後決議明年刪減1億元，凍結3億元。

海軍沱江級飛彈巡邏艦在完成原型艦後，並在後續量產案興建3艘，單艇造價超過50多億，與原型艦造價差異過大，國民黨籍立委馬文君質疑後續3艘艦與原型艦造價差異過大外，且沒有再執行戰術測評，海軍說明，增加的預算用來買飛彈等。

國防部長嚴德發表示，沱艦艦原型艦完成後，由於發現有許多精進大改的要求，因此從600噸增加到700噸。因此，未來海軍進行後續3艘艦的首艦會再作戰測，第一艘2021年完成，完成驗證後，才會進行後續艦的興建。

沱江艦量產，建案名稱是「高效能艦艇後續量產案」，第一批，本來預算規畫是144億元，後增20億，用來採購劍翔飛彈等。

立委馬文君、江啟臣質疑，由於第一艘原型沱江艦的測試結果，量產版的設計將有很大的改變，包括排水量由600噸增為700噸，動力系統也更換，主機排氣由水線位置改到高處，還增加16枚海劍二防空飛彈。設計變化如此之大，應該要先進行相關戰術測評，才可以進行量產。海軍參謀長李宗孝中將承諾，高效能作戰艦第一艘量產版完工，並且完成測評、驗收之後，向立法院進行專報，第二艘才可以動工。

根據海軍預算書顯示，高效能艦艇量產第一批，計畫建造3艘雙船體飛彈巡邏艦，總預算164億元，2017至2025年度實施。

(中時 )

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