攜手星國麵包大亨上海開店 吳寶春持股才2成

吳寶春昨日與韓國瑜合體開記者會，準高雄市長力挺高雄在地商家。（資料照片 柯宗緯攝）

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中時電子報
/綜合報導
《新聞深喉嚨》「麵包」都要扯意識形態？吳寶春為何得扛下統獨爭議？

吳寶春進軍上海開麵包店，在兩岸掀起喧然大波，外界僅知此店是他與新加坡bread talk合資，但他未必是掌握主導權的一方。有媒體指出，吳寶春其實僅持股2成，背後大老闆是新加坡麵包大亨郭明忠，他的美食版圖遍及大陸、新加坡等17個國家，台灣鼎泰豐也由其在新加坡代理，財力相當雄厚。

吳寶春日前說過，有許多人找他合作進軍國際市場。但他到上海開店前，其實第一間國外分店 是選在新加坡。吳寶春曾赴新加坡國立大學就讀EMBA，或許是這個緣故，他被新加坡BreadTalk集團相中，另一方面，BreadTalk集團及創辦人郭明忠曾待過台灣，先學美術後習麵包手藝，並將台式肉鬆麵包，以及美食廣場經驗引進新加坡，美食生意經營得風生水起。

TVBS報導，吳寶春與BreadTalk是今年三月雙方簽約，當時雙方攜手進軍上海，吳寶春只持股兩成。新加坡的「麵包新語」由麵包大亨郭明忠所創辦，「麵包新語」以台式肉鬆麵包爆紅，自2000年成立後擁有24家連鎖店，目前是星國最大西店連鎖店。不僅如此，他在兩岸和東南亞經營逾60處美食街商場，集團版圖遍及亞洲17個國家，而台灣鼎泰豐也由其集團代理，BreadTalk集團已是一家新加坡的大型餐飲上市企業。

熟悉內情人士透露，以吳寶春僅持股2成來看，吳寶春固然可表達意見，但實際主導權應是操之大股東手上，擁有世界麵包冠軍頭銜的他無端被捲入兩岸意識型態之爭，其實能有的選項不多，事情發展至此，他的遭遇令人覺得不捨。

(中時電子報)

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