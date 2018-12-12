湘瑩「誤交損友」爆Makiyo風波內幕 認微整形救事業

2018年12月12日 10:26 中時電子報 吳品瑤

女星王湘瑩2012年跟星友Makiyo、丫子歷經醉毆小黃運將風波，星途因此近乎崩毀，6年過去，她坦言跟兩人友情轉淡，只有逢年過節問候，但自認沒埋怨過Makiyo，然曾懷疑事情怎麼會發生在自己身上，「但我自己也有做錯的地方」，如今湘瑩接下了直播節目《購車趣Go Choice》，主持「開好車 賞好宅」單元，終於有了固定收入，生活步入正軌，然前塵往事仍讓她餘悸猶存，自此不再去陌生朋友的局。

當年湘瑩在《小氣大財神》節目中，跟韋汝分別擔任小天使與小惡魔而大開知名度，她外型亮麗加上風趣幽默，原本星途一片看好，沒想到發生醉毆運將風波，據《蘋果》報導，遭毆的林姓司機受訪時透露，覺得該起事件中湘瑩最無辜，還說她一開始有想付車資，甚至是唯一有傳訊息關心他傷勢的人。

然湘瑩最後仍難逃輿論及譴責壓力，星途受阻，媽媽雖然相信她，但仍難免埋怨，念她「誤交損友」，而她也不好多說什麼，然事件發生後，湘瑩跟Makiyo及丫子的友情仍受到影響，她也說：「大家生活圈不一樣了」，如今圈內星友只剩韋汝一人，湘瑩說事件發生時，韋汝有傳訊跟她說知道她不是這樣的人，還要她如果需要幫忙可以說，讓湘瑩感動至今。

而湘瑩原本個性就比較多慮，加上Ma案發生後，她更加自卑，加上離開螢光幕久了，導致後來復出上通告跟生活方式都受影響，不像以前放得開，尤其怕講錯話被罵，她連走在路上被人家看了一眼，都覺得對方是不是在罵她，之後才慢慢學習放過自己，湘瑩說，如果有人現在問她「你不就是那個Ma…..？」，她會坦然說「我是」，同時永遠不會忘了這件事，「當作一個警惕」，也透露至今仍會小酌，也會搭小黃，曾有司機認出她，但對她的態度相當友善，還會跟她聊天。

而當年Ma案的報導，都說她們一行人一起去夜店，湘瑩事隔6年曝光內幕，透露當天其實是從日本料理店出來，現場的狀況是Makiyo在店裡跟朋友聚會喝醉，她跟丫子是去店裡接Makiyo，之後搭小黃才發生事情，然當年報導都說他們是上夜店買醉，讓湘瑩背負許多莫須有的罪名，大嘆：「但已經變成千夫所指的我們也無法多作解釋」。

而湘瑩除了因為這事件重創演藝事業外，感情也受到牽連，去年她坦承跟交往4年、小4歲的紀寶如兒子余彥峰分手，理由是認為自己不適合再耽誤對方，但她仍是紀寶如所屬台灣優質生命協會的志工，也還跟舊愛保持聯絡，不排除復合，只是若要再談一段新感情，會希望對象比她大、收入比她穩定，但也說萬一到40歲沒遇到，就算了。

如今感情空窗、慢慢重拾演藝工作的她，重心都放在事業上，除了希望能接演好的戲劇作品外，也想經營如保養品、小店等副業，而湘瑩為求好狀態，經常在臉書分享健身、保養日常，除了常跑健身房外，她也認了從3年前開始就做微整形，在醫美診所贊助下，打電波拉皮、皮秒雷射去斑及肉毒桿菌，好維持最佳狀態。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)