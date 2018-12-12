確定投入北市立委補選 陳炳甫：有責任義務為下一代努力

2018年12月12日 10:32 中時 楊佳穎

台北市第二選區立委補選，國民黨確定由台北市議員當選人陳炳甫出戰，陳12日上午也在組發會主委李哲華、台北市黨部主委黃呂錦茹陪同下召開記者會，強調國民黨絕不能在這次選戰中缺席，而經深思熟慮後，雖然仍有部分地方支持者會捨不得讓他冒這風險，「但我覺得我還是有這責任義務，應該來為下一代努力。」

陳炳甫表示，非常感謝黨給予機會，事實上大家最猶豫的就是自己剛當選市議員，甚至還沒就職，「這部分確實對我造成很大壓力」，但後來跟幾位前輩討論，且認為民進黨有6人表態參選，甚至台北市長柯文哲不是政黨，也點名4人備戰，「對我們來講，國民黨絕對不能在這次選戰中缺席」，自己有這個責任、義務，應為下一代努力。

他進一步說，如今國民黨在立法院中只有35席，連最基本釋憲的38席都不到，兩年多下來在許多重大議題上，國民黨立院黨團完全沒招架、還手之虞，就是因為人數不足，包含一例一休、年金改革等許多重大議題都讓民進黨一黨獨大，繼續胡作非為、荒腔走板做下去是非常不對的。

陳炳甫還說，自己過去在議會絕對不是作秀派議員，而是扎扎實實認真問政，許多議題上做出正確建議並讓市府接受，「我相信我絕對有這個能力」，未來到立法院後，繼續針對議題努力。

李哲華則說，黨中央提名協調小組上週五約見陳炳甫，明確表達想要予以徵召，因為經過評估，陳炳甫是這選區最有勝算的候選人，且今年九合一大選國民黨選得不錯，外界有非常深的期待，盼多重用年輕人、形象好的，尤其有在地經營的民意代表，能加速國民黨世代交替，這些條件在陳炳甫身上都展現出來。

李哲華接著說，當然陳炳甫有個人顧忌，像是擔心支持者對於剛選上議員又要選立委，是否會有觀感、形象不好問題，這點提名小組也跟他充分溝通說明。他舉例，4年前台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷為現任立委辭職參選縣市長，民進黨在選後補選也是提名剛當選議員的黃國書、陳素月，兩人並順利當選，因此有前例可循，不可能在這社會中民進黨可以、國民黨不行。

陳炳甫投入立委補選案，12日上午黨中央提名審核委員會就會通過徵召，並提報下午中常會通過。

(中時 )