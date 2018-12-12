韓國這樣玩！濟州島5大必玩景點 邊玩邊賺旅費！

2018年12月12日 10:32 中時電子報 綜合報導

韓國因娛樂產業的興盛與優秀的行銷包裝，讓「韓流」席捲全球，去韓國”朝聖”已成為男女老少的旅遊首選，而近日以風景優美聞名的濟州島也成為國人旅遊的新選擇。濟州島是韓國最大的旅遊度假勝地，也是韓國人渡蜜月的景點，就以濟州島南部最重要的城市「西歸浦」來說就有5個必玩景點，甚至還有居住當地邊玩邊工作的機會！

油菜花海、搭乘潛水艦 快來體驗不一樣的韓國

濟州島有「韓國夏威夷」之美稱，全年平均溫度約攝氏16度，氣候宜人，是多次火山運動形成的火山島。其中，最具代表性的就是以當地獨特的黑灰色火山石雕刻而成的石頭爺爺，被當地居民視為守護神。

濟州島的石頭爺爺被製作成各式紀念品/幸福飯店提供

位於濟州島南部的西歸浦市有5個必玩景點，分別是「正房瀑布(정방폭포)」，為濟州島三大瀑布之一，也是亞洲唯一直接入海的瀑布，因著強勁瀑布水流反射陽光，經常形成美麗動人的七色彩虹。而瀑布懸崖上刻有「徐市過之」之字，相傳為秦始皇派徐福帥三千童女尋找長生不老藥經過時所留下；想要深入當地生活，就要實際走訪傳統市場，「每日偶來市場(매일올레시장)」是1960年代初期自然形成的傳統市場，也是西歸浦市規模最大的市場。販售的商品盡是韓國傳統小菜與乾貨，可以盡情體驗韓國傳統美食與感受韓國人的熱情招待。

每年3月定期舉辦的「油菜花國際健行大會(유채꽃 국제걷기대회)」也是一大亮點，它是包含西歸浦市、日本、中國等東北亞3國在內，以各國花卉為主題舉辦的健行大會，是個可以交流彼此文化的世界慶典，喜愛花卉的朋友絕對不能錯過身處在油菜花海裡的浪漫；另一個來到西歸浦必玩的行程之一就是搭乘東洋首座世界第三大潛水艦，一探天然保護區西歸浦蚊島的海底世界，像是形形色色的珊瑚礁、稀有魚群，甚至一睹沉入海拔40公尺韓國唯一的沉船；另外，貫穿漢孥山西側的擁有多種暖帶、溫帶、寒帶樹種，樹齡約有50多年，形成濃密的山林浴場，更可看到不常見的雉雞、獐子等稀有動物。樹林內有最新設施的休養林館和戲水設施，還能漫步在林中小徑吸收芬多精精華。

濟州打工不是夢！幸福飯店誠徵2名台灣人飯店實習

如果你特別熱愛韓國就不能錯過這次機會，現在位於濟州島西歸浦市的「幸福酒店 HOTEL ALEGRIA SEOGWIPO」將釋出2個名額要誠徵台灣人到飯店實習，提供工資、住宿及每日伙食補助！

幸福酒店HOTEL ALEGRIA SEOGWIPO/幸福酒店提供

工作內容以櫃台接待及華語數位行銷為主，每週工作52小時、每天工作約10個小時、週休二日；提供合法的正式工作簽證，月薪為180萬韓元(約台幣49,000元以上)，試用期為2個月並支付80%的薪水；員工可免費入住酒店雙人房(兩位同姓員工同住)；合約為3個月試用期，試用期滿最少續約3個月；工作日用膳津貼為每日8,000韓元，就職時更享有韓國4大保險（國民年金、醫療保險、雇用保險及產災保險等四大保險）。

想要成為實習生的一員嗎？實習生必須年滿20歲以上，精通中文、韓文(需韓文檢定中級Topik 4級以上)，若以上資格皆符合，需提供中、韓文履歷和報名表寄至活動信箱，後續會由「幸福酒店」人員聯繫通知。最後，錄取者需每週提供工作與照片的心得文章，發布於中時電子報及相關粉絲團，直至工作合約到期為止。

(中時電子報)