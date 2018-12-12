2018嘉義市國際管樂節 周六踩街登場

2018嘉義市國際管樂節將登場，嘉義女中樂旗隊在記者會上表演。（廖素慧攝）

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2018嘉義市國際管樂節將登場，嘉義市長涂醒哲邀請民眾來嘉歡度嘉年華會。（廖素慧攝）

第27屆嘉義市國際管樂節15日踩街登場，至23日為期10天的音樂盛會特別邀請歐、亞、美洲7國13組國外團隊，與國內樂團接力式演出77場的音樂活動，絕無冷場。

今年有來自日本、加拿大、聖露西亞、香港、泰國、韓國、芬蘭等13個國外團隊，與國內樂團每日於嘉義市立音樂廳、中正公園、文化公園等3個主要場地有精彩節目，另外，6個社區、6個景點以及6家飯店有18場快閃演出。

眾所期待的「管樂踩街嘉年華」將於15下午2點舉行，場面壯觀如同國慶大閱兵，今年首度將臺灣陣頭文化表演帶進踩街，慈濟宮如意振裕堂八家將、義和軒北管團暨福勝社將軍會、長義閣掌中劇團、嘉義市精忠國小非洲鼓團，與44個管樂團隊一起踩街，從中央噴水圓環往嘉義市體育場前進，期待讓東、西方音樂文化撞出美麗火花，是今年的新亮點。

2018嘉義市國際管樂節適逢聖誕假期，11月起已展開4縣巡演，樂團到彰化縣立美術館、臺南市立新營文化中心、臺中市秋紅谷廣場以及新開幕的高雄市衛武營國家藝術文化中心，獲得熱烈迴響，除了進行縣市藝術交流，並率先為今年嘉義國際管樂節暖身，以期號召更多外地遊客到嘉義市歡度管樂嘉年華會。

(中時 )

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