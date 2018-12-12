無動力手擲飛機競賽 大榮高中包辦前三名

2018年12月12日 10:53 中時 周麗蘭

高中職組第一名大榮高中劉洊瑋、陳家文、阮品霖、劉泓鑫同學 。（雲科大提供）

國中組第一名衛道高中附設國中洪偉晉同學（左）奪得。（雲科大提供）

雲科大工程學院舉辦第二屆全國無動力手擲飛機競賽，今年來自北中南20所學校共 50隊報名參賽，高中職組前三名全被高雄市私立大榮高中包辦第一名的飛行距離長達50公尺！國中組由衛道高中附設國中洪偉晉獲得第一名，飛行距離13.5公尺。

雲科大指出，為使參賽學生學習飛行科學原理及工程製造設計，此一競賽力求學生運用創意思考與實作能力，各參賽隊伍須在規定時間內使用主辦單位發的之材料完成作品，再以手擲的方式將飛機成品擲遠擲準，飛越校內雲夢湖進行評比。

主辦單位表示，比賽過程中學生需注意製作工法，考量當天的風向及風速等因素，才能製造出符合「流線型」飛行穩定的飛機以取得好成績。

競賽結果，高中職組高雄市大榮高中同學表現一枝獨秀，劉洊瑋、陳家文、阮品霖、劉泓鑫獲得第一名，飛行距離50公尺；同校的計塘鈞、陳柏諺、吳明憲、郭威成獲得第二名，飛行距離26公尺；陳梓翔、黃科銘、朱祐廷、呂博宇獲得第三名，飛行距離23.75公尺。

國中組由台中市私立衛道高中附設國中洪偉晉獲得第一名，飛行距離13.5公尺；雲林縣私立揚子高中附設國中劉兆賢、林泓誼獲得第二名，飛行距離12公尺；雲林縣蔦松國中蘇驛、張秉富、張育彬獲得第三名(飛行距離11.2公尺。

雲科大校內組部分，機械工程系曾彥文獲得第一名，飛行距離22.5公尺；電機工程系曾瑞佑、林書弘、洪崧祐獲得第二名，飛行距離20公尺；工業工程與管理系王超楹、吳紹維、邱顯閎、劉珈豪獲得第三名，飛行距離13公尺。

(中時 )