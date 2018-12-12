影》洋基的前MVP被簽走了！麥卡勤收15億轉戰費城人

麥卡勤(Andrew McCutchen)轉戰費城人。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
鍾亞芳/綜合報導

今年8月底洋基隊才交易「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)補強打線，沒想到今天（12日）卻傳出這位前國聯MVP球員與費城人隊以5千萬美元（約15.6億台幣）的3年合約達成共識。

麥卡勤2009年升上大聯盟，直到今年才被海盜交易至巨人隊，他在巨人隊130場出賽，482打數擊出123支安打包括15全壘打、55分打點，至8月底又被交易至洋基。麥卡勤2013年曾獲選為國聯最有價值球員、2012年獲得金手套獎殊榮，2012年至2015年都收下銀棒獎。

費城人與麥卡琴勤達成以3年5千萬美元的合約簽下麥卡勤，包括球團選擇權的合約共識，只要麥卡勤的體檢報告一通過，這個合約就開始生效。

據了解，費城人簽下麥卡勤後仍會繼續補強腳步，近日有可能對哈波(Bryce Harper)與馬恰多（Manny Machado）再有動作，不過因為已經補進麥卡勤，對於追求這兩位自由市場的大咖球星或許不會太過急迫。

(中時電子報)

NBA》比爾蓋茲不是有錢人 葛瑞芬… NBA》快艇最佳第六人受傷 預計休…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。