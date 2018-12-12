影》洋基的前MVP被簽走了！麥卡勤收15億轉戰費城人

2018年12月12日 10:47 中時電子報 鍾亞芳/綜合報導

RT YESNetwork "Andrew McCutchen has signed with the Phillies for 3 years and $50 million. pic.twitter.com/v4oVtoNofe" — Pinstripe Road Trip (@YankeeOnTheRoad) 2018年12月12日

今年8月底洋基隊才交易「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)補強打線，沒想到今天（12日）卻傳出這位前國聯MVP球員與費城人隊以5千萬美元（約15.6億台幣）的3年合約達成共識。

麥卡勤2009年升上大聯盟，直到今年才被海盜交易至巨人隊，他在巨人隊130場出賽，482打數擊出123支安打包括15全壘打、55分打點，至8月底又被交易至洋基。麥卡勤2013年曾獲選為國聯最有價值球員、2012年獲得金手套獎殊榮，2012年至2015年都收下銀棒獎。

費城人與麥卡琴勤達成以3年5千萬美元的合約簽下麥卡勤，包括球團選擇權的合約共識，只要麥卡勤的體檢報告一通過，這個合約就開始生效。

據了解，費城人簽下麥卡勤後仍會繼續補強腳步，近日有可能對哈波(Bryce Harper)與馬恰多（Manny Machado）再有動作，不過因為已經補進麥卡勤，對於追求這兩位自由市場的大咖球星或許不會太過急迫。

(中時電子報)