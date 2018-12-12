游盈隆參選民進黨主席 下午二時公開說明

2018年12月12日 10:54 中時 曾薏蘋 、中時電子報 李俊毅 、中時電子報

2018九合一選舉民進黨潰敗總統蔡英文辭去兼任黨主席職位，由基隆市長林右昌任代理主席，黨內更掀起一片檢討聲浪，對此，扁系民調專家、台灣民意基金會董事長游盈隆今天拋出震撼彈，宣佈將登記參選民進黨主席補選，他並以「船沉了，何以為家？」為題發表參選聲明。游盈隆上午跟媒體證實；預計下午二時許在台大校友會館跟大家說明。

以下為游盈隆參選聲明全文，全文如下：

船沉了，何以為家？

談團結以前，民進黨必須先活著-這是不可承受之重，由我承擔。

多數人會用「團結」來扣緊民進黨的現況，一句團結，就讓民進黨綁進失去真 相的假面和平裡。

今天我站出來爭取民進黨的生存權，不在乎外界扣上破壞團結的大帽，比起民 進黨的生存權，「團結」就像雞肋一樣多餘，微小而不足道。

九合一選舉大敗，不是因為選民對民進黨的要求變高了，而是民進黨躲在自己 的舒適圈裏，用自己的思維想像人民要什麼。當年國民黨交出政權，敗在不接 地氣，跟人民的期待希望差距過大。如今我們的黨正走著相同的道路，與民眾 脫節了。

為何執政的成果讓民眾失望了？如果治國的決策圈只有少數人的眼光，一意孤 行，外面風雨雷電交加，圈內還頂著大太陽，這種治國方式，怎會讓人民有期 待？

黨是政治的起源地，從政黨員的後頭厝。從政黨員外出迷航了，請記得家是我 們的溫暖鄉，被外人欺負了，家永遠招喚等你歸來，有事我們在家裏好商議。

(中時 )