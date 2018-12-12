豆導性侵翻版！半百男酒後不舉 指侵18歲少女

半百男酒後不舉，性侵18歲少女。(示意圖/達志影像)

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中時

從事養殖業的53歲潘姓男子，前年和兒子女朋友的18歲妹妹聊天時，得知女方有意租屋，竟在談話中大膽起色心，突然伸手擁抱並親吻女方，接著強載被害人到他工作的蝦寮，潘雖因酒後「不舉」，卻仍用手指性侵得逞，手法和最近惹上性侵風波的「豆導」雷同。案經最高法院審結，依強制性交罪判潘男3年2月徒刑定讞。

判決指出，潘男前年平時多在屏東縣潮洲鎮的蝦寮，看顧養殖物，晚上就到兒子住處洗澡，因此結識借住在該處的兒子女友的妹妹。2016年10月4日深夜11點半，潘男和兒子及兒子女友姐妹，外出聚餐回到兒子住處後，潘男兒子和女友先入屋，潘男則和兒子女友的妹妹在屋外聊天，潘得知被害人有意找房子租屋居住，聊著聊著潘竟突然伸手擁抱、親吻，小他35歲的被害人。

被害人受此驚嚇，一時不知所措，潘男竟趁她驚魂未定，強拉上機車載往他工作的蝦寮，利用自己優勢的體力，強脫被害人衣服，強吻胸部和下體，並用手指插入被害人下體，潘雖因酒後無法勃起，沒有再進一步性侵，但丟下2000元，並表示「對不起」，還說這樣會害了兒子等語。被害人則堅決不收錢，趁隙穿上衣服迅速逃離現場。

隔日上午，潘男兒子女友發現妹妹遲未起來上班，追問後才知妹妹被男友爸爸性侵，就和男友帶著妹妹去醫院驗傷提告。案經檢方起訴，潘男一、二審都被認定為逞私慾，強行對被害人性侵，影響身心健康和人格健全發展，所為應該非難，但考量事後賠償5萬達成和解，都依強制性交罪判刑3年2月，案經上訴三審被駁回，全案確定。

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(中時 )

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