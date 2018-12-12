被讚女版韓國瑜！沈智慧完成登記：要成盧秀燕助攻手

2018年12月12日 11:36 中時 盧金足

前立委沈智慧今日上午到台中市選舉委員會登記參選第五選區立委補選。（盧金足攝）

代表國民黨參選的沈智慧，在大批支持者簇擁下高呼「凍蒜！」口號，為這場九合一選舉的延長加賽點燃戰火。（盧金足攝）

前立委沈智慧黨內民調領先，代表國民黨參加立委補選，12日到台中市選委會完成登記，但並未附政黨推薦書，需在15日前補件，才能完成政黨推薦程序，沈智慧表示，外界稱她為「女版韓國瑜」，她也會像韓一樣拚經濟。對民進黨將推出台中市交通局長王義川迎戰，兩人年紀成話題，她表示，為台中市民努力才重要，年齡不重要，重要的是態度。她說要在立法院成為盧秀燕建設台中的助攻手。

沈智慧為藍軍出征，民進黨參加立委補選戰將也出爐，王義川證實已被告知，民進黨要徵召他參加立委補選，綠營表示，王義川參選人主軸定調「守護台中捷運，打破家族政治」，龍團隊成員對王參選樂觀其成，會全力輔選。

沈智慧今日上午到台中市選舉委員會登記代表國民黨參選第五選區立委補選，前立委蔡錦隆與台中市議員沈佑蓮、羅廷瑋、陳文政、張彥彤等人一起陪同，支持者高呼「凍蒜！」口號，為這場九合一選舉的延長加賽點燃戰火。

國民黨中央上午將針對民調高的立委補選人選進行審查小組完成資格，下午舉行「建議徵召名單提報中央常務委員會」通過人選，還未獲政黨推薦書，沈智慧上午已搶先來登記，沈智慧表示，上午登記時間是良辰吉時，才會提前來登記。

對此，台中市選委會表示，15日登記截止前需補送政黨推薦書，才能完成政黨推薦程序。

沈智慧表示，很多市民關切十項公投案是否會落實，她是立法院修法專家，熟悉立院運作，會展開提案、釋憲、修法，也提出OPEN CITY．台中富起來政見，內容包括1.爭公義2.愛生活3.挺青年4.好交通5.新旅遊6.拚經濟，年輕團隊在網路上也會用「台中6起來」來呼應這6個政見，符合連6屆立委資歷，「讓台中6666！」要在立法院成為盧秀燕建設台中的助攻手。

沈智慧說，她參選立委就是要把台中市目前各方面限制都打開，讓機會走進來，過去11年沒擔任公職，轉而投身教育界，就是希望透過經驗與兩個博士的學識來教育未來的主人翁，希望能改變台灣目前的情境，讓台灣看到未來。

「回到我最熟悉的立法院，用最熟悉的方式，來幫助台中，幫助台灣！」沈智慧強調，這次立法院有五席立委補選，國民黨原有的三席一席都不能掉，另外兩席更要強力搶攻，而台中這席更是至關重要，原台中市區僅有盧秀燕這席立委，要延續國民黨在舊市區的優質服務，就必須要有戰將出馬。

沈智慧說，她是立法院的即戰力，補選僅剩一年的任期，上工第一天馬上就可上手，不論是推動法案的修正，地方建設的經費爭取，她都非常熟稔，她曾擔任6屆立委，有信心接棒盧秀燕，而且熟悉國會，不需要蜜月期的即戰力。

對王義川可望參選，兩人將對壘開戰，對王義川61年次，沈智慧61歲，成為選戰議題，沈智慧強調，為台中市民努力才重要，年齡不重要，重要的是態度。

(中時 )