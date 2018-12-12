第5例非洲豬瘟叩關　防檢局開罰台、陸客1.5萬

2018年12月12日 11:23 旺報 賴志昶

行政院農業委員會今（12）日說明，農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）今日再次驗出2例（臘腸及紅腸）非洲豬瘟病毒基因，這是繼10月31日、11月13日及11月30日驗出3例非洲豬瘟病毒基因後，再次驗出第4例及第5例。

農委會為防範非洲豬瘟入侵，該會動植物防疫檢疫局（防檢局）自8月間起自機場、港口旅客沒入、機場（港口）農產品棄置箱之大陸豬肉製品採樣，送畜衛所檢測非洲豬瘟病毒。

農委會指出，第4例豬肉製品（臘腸）是12月1日由我國籍旅客自重慶攜入，第5例豬肉製品（紅腸）是12月2日由大陸籍旅客自哈爾濱攜入，均由桃園機場入境，同遭防檢局新竹分局查獲，已裁罰1萬5千元罰鍰，肉品經採樣後已沒入銷毀。該2件樣本於12月6日寄達畜衛所，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

農委會表示，為達全民防疫之目的，讓國人均能接收非洲豬瘟防疫訊息，該會防檢局將於今日透過「災防告警細胞廣播服務訊息發送系統」，對全民發送防疫簡訊「防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送臺灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。」

農委會補充，為確保廚餘養豬安全性，已自12月起透過各直轄市、縣（市）政府，針對國內2045場廚餘養豬場，由環保機關等單位展開聯合稽查，稽查重點為有無落實高溫蒸煮規定，至10日已完成稽查794場，其中5場不符蒸煮規定 ，將由環保機關依廢棄物清理法規定進行裁罰。

另為防範非洲豬瘟入侵，除目前已持續強化之各項宣導措施外，防檢局近日並已印製宣導海報及製作宣導布條，海報將透過各縣市政府於鄉鎮區公所、村里民活動中心、農漁會及各級學校公布欄張貼，宣導布條則懸掛於垃圾車。

農委會提醒，動物傳染病防治條例第45之1條修正案已經在11月30日經立法院院會三讀通過，違規攜帶肉品入境之罰鍰金額已提高為1萬元以上100萬元以下，罰鍰金額相當高，請民眾千萬不要以身試法。

(旺報 )