喉嚨卡卡？七旬伯憂食道癌急看病

2018年12月12日 11:22 中時 馮惠宜

喉嚨卡卡的，不一定是食道癌啦！名人嚴凱泰和藝人安迪因食道癌早逝，使得醫院診所近來因喉嚨卡卡急就醫的病患增多，一名70歲廖伯伯覺得喉嚨卡卡已經很久，經診所轉診至長安醫院耳鼻喉科就診，經陳世偉醫師檢查發現右側扁桃腺隱窩裡有深褐色的東西，由內視鏡仔進一步仔細檢查，才發現有3公分大的結石，診斷為扁桃腺結石，後透過器械從喉頭夾出後，廖伯伯不再喉嚨卡卡，他也直呼「幸好不是癌症」。

長安醫院耳鼻喉科醫師陳世偉表示，廖伯伯就診時自述經常覺得喉嚨卡卡的、但是沒有特別異狀、也不太會痛，所以當診所醫師告訴他右邊的扁桃腺似乎長了腫瘤時，自己也嚇了一大跳，尤其最近食道癌的新聞頻頻報導，聽說初期症狀就是喉嚨卡卡等症狀，更讓他的心情忐忑不安。幸好至本院耳鼻喉科進一步檢查，確診是扁桃腺結石，才讓他放下心中大石頭。

陳世偉表示，扁桃腺是喉嚨後面兩側的腺體，表面並不是光滑面，而是有如高爾夫球，有一個個的小隱窩，可以抓住細菌；當受到細菌反覆感染而發炎時，即為慢性扁桃腺發炎；而長期的扁桃腺發炎，就會造成扁桃腺的隱窩加深，這時候就容易導致扁桃腺結石的堆積。

結石通常出現在慢性扁桃腺發炎以及經常抽菸、喝酒、嚼檳榔的患者身上，像廖伯伯即有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，再加上嚼檳榔的病患，通常對口腔黏膜的痛覺比較不敏感，所以長出3公分結石，他自己才會沒有感覺。

陳世偉說，近來因喉嚨卡卡而來就診詢問的患者也明顯增加，若經耳鼻喉科內視鏡檢查沒有問題，且卡卡的地方在脖子的下半段，或是內視鏡有發現胃食道逆流的狀況時，會轉介患者至腸胃科做進一步檢查，以期早期找出病症、早期治療。

(中時 )