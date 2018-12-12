職場愛健康 國健署表揚績優健康職場

2018年12月12日 11:22 工商 邱琮皓

衛生福利部國民健康署為鼓勵國內職場積極促進員工健康，辦理健康職場認證及績優選拔活動，今（12）在台大醫院國際會議中心舉行「職場愛健康，三部進行曲—107年全國績優健康職場暨優良推動人員成果發表會」，公開表揚32家績優健康職場及3位優良推動人員。

國健署指出，上班族每日約有三分之一以上的時間處於工作場所，「職場」是建立員工健康行為、養成良好健康習慣及安全支持環境的重要場域，因此鼓勵老闆及員工一起營造健康工作環境是非常重要的。為建立職場員工健康及安全的工作與生活型態，由衛生福利部國民健康署的「職場健康促進」、勞動部職業安全衛生署的「勞工健康保護」及教育部體育署的「企業愛運動」共同簽署結盟，以結合政府部門勞工健康服務相關資源，相互加成運用，讓雇主重視員工健康，上班族更樂於工作、擁有身心健康，齊力促成「健康的勞動力」的共同目標。

國外研究指出，企業提供職場健康促進服務，可減少員工病假缺勤、醫療費用、員工傷殘賠償，等同花費1美元即可節省約6美元支出。國民健康署自民國92年開始推動健康職場，輔導職場推動菸害防制，並透過工作坊提升職場健康推動能力。

另外，國健署指出，2006年起，成立北、中、南三區健康職場推動中心，提供實地輔導職場及相關諮詢，並陸續加入多元健康促進議題，包括：身體活動、健康飲食、健康體位管理、菸害暨檳榔防制、四癌篩檢、成人預防保健服務、慢性疾病管理、婦女職場健康及心理健康促進等，2007年起開辦健康職場認證（含「健康啟動標章」及「健康促進標章」），至2018年底累計有2萬0,415家職場（今年新增2,141家）申請通過健康職場認證。

(工商 )