立院決定：紀德艦電戰性能提升案凍結1億元

2018年12月12日 11:44 中時 呂昭隆

為因應陸艦繞台，海軍編列近20億元，提升4艘基隆級艦的電戰系統性能。海軍司令部參謀長李宗孝今日爆出，美方先給我發價書，但後告知我3年後有消失性商源問題，因此美方決定售我現貨，下個月（1月）再給我發價書。立法院決定將預算凍結1億元。

根據國防預算書，海軍規畫的基隆級艦AN/SLQ-32電戰系統提升案，編列19億9587萬2000元，在112年前，完成4艘紀德級艦的性能提升，明年第一年度編列預算4億7千餘萬元。

包括立委李彥秀、呂玉玲及江啟臣均提案凍結部分預算，呂玉玲提案指出，美方曾於今年3月及8月告知我方，系統採購本來會有消失性商源問題；李彥秀提案指出，全案到9月底還沒有與美方完成發價書的簽署，而這項軍事投資建案逾10億元，卻於建案核定並編列首年度預算後，隨即辦理計畫修訂或緩列，因此主張先凍結部分預算，待海軍專案報告並經同意後，始得動支。

海軍稍早表示，海軍規劃於107-112年執行基隆級艦SLQ32(V）3型電戰系統性能提升案，方能因應敵情威脅，俾符合未來作戰需求。海軍指出，美軍適逢該型電戰裝備性能提升為(V）6型，建議本軍同步執行電戰裝備性能提升，全案已納入108年度預算書，由立院審察中，相關裝備性能，刻正洽詢美方，以利後續評估作業。

(中時 )