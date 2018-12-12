明年四技二專技優甄審簡章公告 95校共招7901人

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108學年度四技二專技優甄審入學招生簡章今天公布，共有有95校、1664系科（組）、學程參與招生，並提供招生名額7901名。欲報名本招生之考生，可至四技二專聯合甄選委員會網站免費下載「108學年度四技二專技優甄審入學招生簡章」參閱使用。

技專校院招生委員會聯合會表示，本招生不採計四技二專統一入學測驗成績，一律採網路個別報名方式辦理報名，凡高中職畢（結）業或具同等學力之學生，且於高級中等學校入學後所取得符合簡章規定之技藝技能競賽優勝名次及技術士證照職種類者均可報考。

此外，自108學年度起，乙級技術士證職種「11800電腦軟體應用」，採計招生類別修訂為：25電子、56管理、60商業、62航管、65資管、85商設等六項。

技專校院招生委員會聯合會指出，本招生採先繳報名費後審查資格方式，欲以低收入戶或中低收入戶身分報名之考生，須於108年4月22日10時起至4月24日17時止，至四技二專聯合甄選委員會網站「繳費身分審查系統」登錄繳費身分，經審查通過，始享有報名費與指定項目甄審費優待；未於規定時間內登錄身分或身分審查未通過者，均以一般生身分繳費。

考生須於108年5月8日10時起至5月13日24時止至四技二專聯合甄選委員會網站「技優甄審資格審查登錄系統」下載報名費繳款帳號及繳費單，繳費成功後，於108年5月8日10時起至5月14日17時止，至四技二專聯合甄選委員會網站「技優甄審資格審查登錄系統」登錄資格審查資料，並於108年5月14日前寄送資格審查相關資料至本招生委員會接受資格審查，再於資格審查通過後於網路報名期限內，在可報名之招生類別中最多選擇5個校系科(組)、學程報名。

(中時 )

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