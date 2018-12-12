冬至應景食材防腐劑超標 新北開罰3萬

2018年12月12日 11:20 中時 譚宇哲

新北市衛生局頒發新北食安優等市場獎狀，表揚前3名的公有市場。（譚宇哲攝）

下周六就是冬至，新北市衛生局12日公布湯圓、火鍋料、生鮮蔬菜及肉品等58件應景食材抽驗結果，其中有1件湯圓檢驗出防腐劑「已二烯酸」超標，依違反《食安法》第18條裁處3萬元罰鍰；衛生局也現場頒發新北食安優等市場獎狀表揚前3名的公有市場。

新北市衛生局副局長許朝程表示，本次檢驗不合格的紅白湯圓，為三重無市招攤商自製，使用的防腐劑「已二烯酸」每公斤達2.96公克，超過法定標準每公斤1公克，民眾若長期食用或食用過量，恐引發腹痛、腹瀉、嘔吐甚至過敏反應，後續已依法對攤商開罰。

許朝程說，許多攤商不知食品添加物使用限量標準而觸法，過去也有遇到多數傳統攤商沒有保留相關交易單據、明細或傳票等資料的習慣，都是因為不諳法令所致，也導致食品發生問題時難以溯源。

衛生局今年9月與新北市市場處合作，輔導新北市20座傳統公有市場業者食品安全衛生知能，過食材可溯源、作業環境衛生、公開營業資訊揭露管理衛生人員、接受教育訓練、符合食品標示規定等5大項目評比，共194家接受輔導的攤商成為優級名攤，前3名的公有市場分別為汐止區林森攤集區、汐止區金龍市場、汐止區秀豐市場。

(中時 )