小英紅人楊家駿遭火速調職 副署長鐘景琨暫代署長

內政部移民署副署長鐘景琨，預計將接任署長職位。(圖/本報資料照，劉宥廷翻攝)

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鏡週刊報導移民署長楊家駿疑涉公器私用，內政部政務次長陳宗彥上表示，內政部長徐國勇月前已耳聞傳言，並責成政風處主動瞭解，雖然案件仍在調查階段，但基於政風單位調查需要，楊家駿已回調內政部參事，由副署長鐘景琨暫代職務。

楊家駿曾被立委形容與蔡英文總統交情深厚，蔡英文是楊家駿台大學姊，對楊有提攜之情；立委並說國民黨主席吳敦義2009年上任行政院長前的「訪港風波」，就是時任香港事務局長的楊家駿洩密給蔡英文，但蔡英文否認，楊家駿後來升任移民署長，也因與蔡總統的這層關係被外界形容後台很硬。

這次楊家駿遭爆以公務之名帶著太太四處玩樂，10月19至21日、週五到週日，安排了3天2夜的南部之旅，外界還形容楊平日與部屬相處不佳。陳宗彥認為，楊家駿作為署長應做好領導統御工作，帶領團隊做好服務的工作，現在發生這樣的事，讓人覺得非常遺憾；至於被問到未來調查結果若無問題能不能回到移民署，陳宗彥說，還是要看調查結果而定，但媒體報告顯示他有「領導統御」問題。

內政部指出，本案已造成社會觀感不佳，影響政府機關形象，將先行調整楊家駿職務。內政部強調，廉能是政府的核心價值，公務員應堅持廉潔，奉公守法，將持續加強公務員風紀宣導，以提升民眾對政府的信賴。

移民署副署長鐘景琨則說，對於媒體報導的內容，他感到相當訝異，對於楊外出行程安排，他並不了解。

(中時 )

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