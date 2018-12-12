吳寶春事件 國台辦：民進黨當局製造悲情、煽動對抗

2018年12月12日 11:31 中時 藍孝威

麵包師吳寶春日前表示支持「九二共識」，以身為中國人為傲，結果遭台灣網友圍剿，蔡英文總統也形容是大陸的「政治壓迫」，而這種威脅是兩岸關係倒退的原因。大陸國台辦發言人馬曉光12日表示，民進黨當局一再企圖通過政治操作來製造悲情、煽動對抗，兩岸民眾不必隨之起舞。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，針對吳寶春事件，馬曉光表示，兩岸同胞是血脈相連的一家人。台灣人也是中國人。「九二共識」是兩岸關係的基礎。吳師傅的聲明表達的是正確的認知和正常的感情，而綠營政客和「台獨」勢力對他的瘋狂圍攻才是政治扭曲，才是政治迫害。

馬曉光表示，這件事情再次說明，面對台灣民眾改善經濟民生，改善兩岸關係的迫切要求，民進黨當局毫無反省之心，他們一再企圖通過政治操作來製造悲情、煽動對抗。眼下又企圖轉移焦點、緩解壓力。我想，兩岸民眾不必隨之起舞。

馬曉光表示，大陸歡迎廣大台灣同胞來大陸實現更大更好發展。深化兩岸經濟文化交流合作，增進共同利益，促進心靈契合，這個政策沒有變，今後還會繼續做好。

本報記者追問，事情起源是因為大陸網友攻擊吳在上海賣「台獨」麵包，吳寶春隨後發表聲明，稱自己是中國人，支持「九二共識」，之後被島內台獨勢力攻擊。兩岸雙方可以共同做些什麼事，來降低大陸網友「仇台」心理，避免讓台灣別有用心的人士見縫插針，從而達到兩岸是一家親的理念？

馬曉光回應，首先他要糾正，如果細查這個事情的源頭，是因為吳師傅在台灣島內說的一些話，被「台獨」或者持特定立場的媒體加以歪曲，描述成「台獨」立場的表達，從而引起大陸網友的關注。所以事情不是由大陸網友挑起的。

馬曉光表示，第二，如果追溯現在網上出現的一些所謂不和諧甚至對立言論的源頭，大家可以想一下，為什麼2016年之前沒有這樣的聲音？2016年以後這樣的聲音多了？根本原因還是民進黨當局推行的所謂「去中國化」，毒害了台灣年輕一代，扭曲台灣民眾價值觀，導致兩岸關係惡化，從而引發大陸網友的一些情緒。

馬曉光直指，始作俑者是民進黨當局，解鈴還需繫鈴人。要根本解決這個問題，民進黨當局就要改變扭轉錯誤的、對抗的兩岸政策。

馬曉光強調，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸經濟、社會、文化的交流合作及其發展。在兩岸交流合作中，兩岸同胞進一步增進瞭解、增加溝通，達到心靈契合。就這個事情來說，他相信兩岸民眾不會隨之起舞。大陸歡迎廣大台灣同胞來大陸發展，歡迎兩岸加強經濟文化交流的政策和態度始終沒有改變。

(中時 )