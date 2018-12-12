貨出得去人進得來人民就發財？黃創夏曝韓國瑜隱憂

2018年12月12日 11:29 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

準高雄市長韓國瑜在參選期間大打經濟牌，其口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」更感動許多人。對此，資深媒體人黃創夏點出隱憂，並表示韓國瑜的「舉步維艱」才剛開始。底下網友持不同意見，有人認為「至少有希望，不像現在空城一座」，但也有人認為「正確，需要更多的自由行與商務參訪團」。

韓國瑜參選時選前拋出競選口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，撼動港都市民，將20年綠地翻轉成藍天。他當選後，陸續傳出有企業願意投資高雄，包括劍湖山世界也確認有意投資高雄；全國商業總會理事長賴正鎰也喊出，有200家企業想來高雄投資，預估投資金額高達2、300億，就連賴正鎰自己的建設公司，也計畫到高雄投資20到30億元。

對於「東西賣得出去丶人進得來，台灣人民就會發大財？」黃創夏在臉書發文直言未必。他說馬英九執政的八年，東西出去且陸客進來了，台灣人民並未發大財，「因為『陸資一條龍』才是最可怕的東西，看似熱鬧，賺錢的仍是陸企和台灣的某些『買辦』」。他提及，韓國瑜的「舉步維艱」才正要開始。

對此，網友持不同意見，有人表示「至少有人有希望啊！那像現在一樣空城一座」、「未必 再過幾個月 吳寶春的高雄店 一定會被陸客擠爆」。但也有人認為「正確，需要更多的自由行與商務參訪團，才有利」、「正確!要規定高雄三天必須為自由行，讓計程車，小飯館，攤販都雨露均霑」。

(中時電子報)