不跟賴清德同進退 陳菊：如果總統慰留 會留下

2018年12月12日 11:32 中時 季節

審完總預算走人 綠營新系爆賴、菊下月請辭

九合一選舉民進黨慘敗，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊請辭，但先被蔡英文總統慰留了。但隨後賴清德表示現在是必須要處理總預算，處理好他還是會辭職。至於陳菊是否之後也將辭職？12日陳菊表示，如果蔡總統需要她，她會留下。跟賴清德不同進退。

陳菊12日赴立法院司法及法制委員會備詢，國民黨籍立委許毓仁指出，賴清德曾說他預算處理完後還是要走人，那陳菊是否跟賴清德同進退？

對此陳菊表示，總統幕僚長要不要對選戰負責，有不同看法。選舉開票完，她對自己在高雄12年努力沒得到人民認同，很難受自責。但她是2018年4月蔡英文總統改革面臨困難之下，才到總統府，這次選戰慘敗，如果總統認為需要她穩定政局，她責無旁貸，不忌毀譽。

許毓仁追問陳菊，所以她傾向留任？陳菊說，她尊重賴院長求好、認真願意負責，尊重他決定。而她做為總統幕僚，角色不同。許毓仁又問，如果總統希望她留任？

陳菊說，如果總統希望她留任，她願意承擔。

此外許毓仁指出，在兩岸關係民進黨執政沒良好溝通下，吳寶村和許多到大陸發展的藝人、商人都要被迫表態，弄得裡外不是人，看不到政府有為他們做甚麼。接下來兩年，政府在兩岸關係上有想做哪些改變？

陳菊稱兩岸關係是雙方的，不是一方主觀的願望。蔡總統根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，對兩岸關係釋出很多善意，如果中國大陸依然針對蔡總統善意 有一定要求，總統也不能為了經濟利益犧牲台灣主權，沒照顧台灣尊嚴。但她同意兩岸關係應該在互相理解下有更多交流對話、正向發展，異中求同。

許毓仁質疑沒看到政府更多努力。這類事情不斷發生，雙方又沒有溝通橋梁，陸委會只站在敵對對抗狀態 如果兩岸一直在對抗，且敵我意識競爭甚至擴散到人民間仇恨，受傷害的是人民。

此外被媒體問到台北市立委補選白綠合作是否破局？陳菊僅說「不會」後，就不再多回應。

(中時 )