鼓勵陸企赴台？陸國台辦：台灣應放寬對陸資限制

2018年12月12日 11:31 中時 藍孝威

台灣「九合一」地方選舉後，已有十餘家本土和外商企業表態會到高雄投資。陸方會不會鼓勵大陸企業到高雄投資？大陸國台辦發言人馬曉光表示，陸資赴台投資、兩岸雙向投資，這都是對兩岸民眾有利的事情，但是在大陸做出努力的同時，台灣方面應該盡快檢討並放寬對陸資限制的不合理政策。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，馬曉光表示，關於大陸企業赴台灣投資，2009年，海協會和海基會達成相關共識，此後台灣方面做出了開放的許可。但是長期以來，陸資赴台並不如人意，諸多的限制條件依然存在。

馬曉光重申，陸資赴台投資、兩岸雙向投資，這都是對兩岸民眾有利的事情，但是因為陸資被綁住了「手腳」，所以只能是「戴著鐐銬跳舞」。

馬曉光表示，他之前也講過，雖然大家希望改善經濟民生、發展兩岸關係的願望空前強烈，但是自2016年以來，限制兩岸交流的諸多不合理的政策措施依然存在，「在大陸做出努力的同時，台灣方面應該盡快檢討並放寬那些包括對陸資限制在內的不合理的政策。」

與此同時，澎湖縣長當選人賴峰偉10日赴國台辦拜訪，期盼國台辦能夠協助澎湖的觀光以及旅遊交流。事後，賴峰偉轉述國台辦已經成立專門窗口，這是否會成為未來藍營縣市長登陸交流的合作新模式？

馬曉光表示，大陸的態度是，只要對台灣民眾有利的事情，陸方都會一直積極推動。

不過，在陸企入台的同時，近日民進黨立委蘇巧慧質疑，華為手機連續三年贊助新北市政府舉辦「耶誕城」活動，國安局也說華為手機有安全隱患。馬曉光回應，這類出於政治目的，破壞兩岸正常經貿合作的做法，損害兩岸同胞的共同利益，不得人心。實際上這兩天也受到了台灣輿論的強烈譴責。

(中時 )