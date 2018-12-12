親民黨員邱于珊以無黨籍參加中市立委補選

親民黨員邱于珊12日以無黨籍到台中市選委會完成登記。（盧金足攝）

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邱于珊提出「青創就業、觀光文創、經濟發展」政見。（盧金足攝）
邱于珊強調會秉持「白色力量，市民覺醒」的民主精神，致力於「台灣要致富、全力拚經濟」的最終目標。（盧金足攝）

甫參加台中市議員選戰落選的邱于珊，參加立委補選捲土重來，12日到台中市選委會完成參選登記，她表示，自己是親民黨員，這次以無黨籍身份參選，政見主打「白色的精神、全力拚經濟、打造新台中、市民要致富」，爭取選民支持。

邱于姍在市議員選舉飲恨，她坦承，對市議員選舉的得票數略感錯愕，但不影響服務鄉里，造福地方的熱情。

她表示，另一半在市議員選舉前十天過世，但因她的先生生前「熱心公益」助人為樂，為民請命的政治理想滿懷抱負，她延續先生的期望，做好「地方公義、經濟建設」，所以擦乾眼淚，提起勇氣，參加立委補選，為北區、北屯區」的地方爭取建設、人富民利。

邱于珊手牽幼兒到台中市選委會登記，投入第九屆第五選區，她強調，會秉持「白色力量，市民覺醒」的民主精神，致力於「台灣要致富、全力拚經濟」的最終目標。

邱于珊提出「打造台中、市民致富」的指標，對「青創就業、觀光文創、經濟發展」的主要政見主張，她承諾與保證，會在短短一年二個月立委補選任期內爭取打拚。

(中時 )

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