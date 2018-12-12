巴金森病不是老人病 台大醫院最年輕患者18歲

2018年12月12日 11:45 中時 陳志祥

全台灣65歲以上每100人就有1人罹患巴金森病，罹病人數在所有神經病變疾病僅次於失智症，尤其巴金森病並非年長者的專利，門診患者約有2成年輕型巴金森病，最近台大醫院出現最年輕發病的病例僅有18歲。

台灣約有4萬名巴金森患者，病患人數逐年增加，但是實際了解疾病的人少之又少。台大醫院巴金森症暨動作障礙中心的最新調查發現，逾9成民眾不清楚巴金森病的初期症狀，大多對巴金森病早期症狀的認識僅限於「抖」，導致多數患者確診已是中、晚期。

台大醫院神經部主任吳瑞美指出，若是巴金森病延誤治療，恐會加速失去行動(失能)、表達能力的速度，增加合併失智與憂鬱症(失心)的「4失」風險。

主因是巴金森病的腦部功能損傷不可逆，如果沒有及早發現、治療，將會加快患者出現動作障礙、喪失行動能力的時間，也會造成患者失去口語表達能力。據統計，約2至3成患者罹病晚期會出現失智問題，更有43％病患會因疾病惡化而併發憂鬱症。

值得注意的是巴金森病並非年長者專利，台大醫院門診約有2成患者為年輕型巴金森病，近期最年輕發病者只有18歲。「年輕型巴金森」與基因、家族遺傳有關。

吳瑞美表示，相較於年長的巴金森病患者，正值花樣年華的患者，更容易因不了解疾病而向外界隱藏疾病、獨自承受壓力。

在一般門診中常有患者認為，一旦罹病後便無法控制，只能坐等生命消逝，其實現在已有多種巴金森病的治療方式，會根據患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀，延緩疾病惡化。

吳瑞美說，只要及早發現疾病、按時回診治療，不論是年輕或年長的巴金森病患者都有機會以最好的方式與病共存。

(中時 )