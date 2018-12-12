貢寮鮑季開跑，「期間限定-貢寮鮑拉麵」等你來嚐鮮

2018年12月12日 11:40 中時電子報 綜合報導

秋末冬初貢寮鮑產季來臨，今年的貢寮鮑系列活動已經開跑，為讓廣大民眾能輕鬆品嚐鮮美的貢寮鮑，貢寮區漁會今年特別與新北市區的拉麵店合作推出「貢寮鮑拉麵」，限時限量販售到108年1月1日，濃郁湯頭遇上鮮甜貢寮鮑蹦出好滋味，饕客們可千萬不要錯過！另外，12月15日在貢寮區澳底漁港也有貢寮鮑福袋搶購、暖呼呼市集、九孔殼鑰匙圈彩繪DIY及海洋復育園區導覽解說等活動，歡迎大家一同來參加，吃喝玩樂一次滿足！

初原麵場「貢寮鮑煮干拉麵」。（新北市漁業處提供）

拉麵加貢寮鮑，期間數量限定的鮮甜新滋味等你來品嚐

三峽老街上人稱「星空深夜食堂」的「初原麵場」，今年參加貢寮鮑產季活動，開發新菜色「貢寮鮑煮干拉麵」，主廚陳家群自豪的說，為了讓顧客吃到食材最初原始的鮮甜滋味，主角貢寮鮑僅汆燙無加入其他調味，湯頭則是以活菌豬的豬大骨、豬骨髓、蘿蔔等食材熬煮，搭配老闆精心挑選含水量較高的Ｑ彈細麵，再加上貢寮鮑最喜歡吃的龍鬚菜及紫菜畫龍點睛，讓濃郁高湯與海鮮的鮮甜味完美結合，這樣的新鮮美味大家一定要趕快來品嚐。

無敵拉麵「鮭魚貢寮鮑拉麵」。（新北市漁業處提供）

三重區徐匯中學捷運站旁的「無敵拉麵」，也推出「鮭魚貢寮鮑拉麵」，負責人黃宏良說，「鮭魚貢寮鮑拉麵」是使用大量鮭魚與新鮮時蔬洋蔥、紅白蘿蔔，以炙烤方式將食材中多餘水分蒸散後，濃縮熬製成濃郁芳醇的湯頭，主角一樣是汆燙後不加任何調味的新鮮貢寮鮑，再加上兩片叉燒雞肉份量十足，錯過產季就吃不到，民眾可要把握機會趕緊來嚐鮮。

無敵拉麵「鮭魚貢寮鮑拉麵」。（新北市漁業處提供）

產地直送新鮮貢寮鮑。（新北市漁業處提供）

12月15日貢寮鮑產地活動，好康好玩報你知

今年12月15日貢寮鮑產地活動將在貢寮鮑的故鄉-貢寮區澳底漁港展開，當天有歷年來大受好評的福袋活動「超俗好康鮑你知」，限時限量搶購的九孔福袋只要450元（1份1斤，原價600元），限量200份，11點現場開放排隊，一年一度的好康，記得來搶購!另外，活動現場還有九孔殼鑰匙圈彩繪DIY、期間限定貢寮鮑拉麵販售等暖呼呼市集活動以及海洋復育園區導覽解說，民眾可以在活動現場報名後，自行前往到海洋復育園區，由解說員帶領大家在園區穿梭，豐富的海洋文化等著民眾來見習。除此之外，現場還有本市其他區農漁會推出在地產的農漁產品，搭配貢寮區漁會尚青的漁特產品及現烤九孔試吃活動，數量有限機會難得，歡迎大家12月15日一起到貢寮澳底漁港共襄盛舉！

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(中時電子報)