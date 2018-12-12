韓冰、孫安佐都喝過洋墨水 名嘴一語點破兩人「最大差異」

名嘴羅友志拿韓冰跟孫安佐做比較，犀利點出兩人最大差異在父母。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐，今年3月因在美國涉恐攻威脅並持有武器而遭逮入獄，歷經260天關押，他在父母的積極救援下於昨晚遣返回台，昨從桃園機場入境的他，一現身就被眾多媒體包圍，但對於周圍的詢問，他充耳不聞，雖一路手插口袋、保持沉默，但表情卻相當微妙，還一度翻白眼，引發外界諸多揣測。

孫安佐昨晚終於返家，相較於他的神色自若，孫鵬與狄鶯則是一臉疲態，顯然為此事操碎了心，而隨著孫安佐被押解回台，事件再度引發討論潮，仍是負評多過於心疼，資深媒體人兼名嘴羅友志更在臉書發文，拿他跟韓國瑜女兒韓冰做比較，「兩位年輕人擺在一起，差在哪裡？」，直指最大差異在於「父母…」。

羅友志分析，韓冰跟孫安佐都喝過洋墨水，而前者幫爸爸選上了高雄市長，面對鏡頭落落大方、討人喜歡，反觀孫安佐，「花掉爸媽一億救命錢，面對鏡頭輕佻無禮不得體」，比較兩人所受的教育，韓冰是「實驗學校的IB課程教出來，獨立思考負責任」，而羅友志不知孫安佐念什麼科系，「只能確定父母溺愛、妥協、順從，犯了錯毫無保留的救援，家庭教育失敗」。

對於外界有些聲浪表示該給孫安佐一個機會「他不過是不懂事的小孩」，讓他怒回：「都幾歲了還不懂事？給機會、寵小孩，是你孫鵬、狄鶯的事」，無奈表示其他人能做的，只有保護好自己的孩子，不讓未來「可能出現的十惡不赦歹徒」傷害到家人，再一次強調韓冰跟孫安佐「差在父母」。

(中時電子報)

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