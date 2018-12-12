台鐵新代票務系統年底完成 團客明年1月7日可用

台鐵新代系統預計年底完成，團體訂票預計明年1月7日可使用新系統訂票，一般旅客則預計明年3月初可用。（報系資料照）

友善列印
中時
李宜秦

台鐵現行票務系統已使用14年，為整合訂票系統購票、付款等流程，台鐵耗資10.7億元建立新一代票務系統。台鐵局副局長何獻霖今（12）日表示，新代系統預計年底完成，團體訂票預計明年1月7日可使用新系統訂票，一般旅客則預計明年3月初可用。

立法院交通委員會今審議交通部各局明年度總預算，邀請交通部代理部長王國材、台鐵副局長何獻霖、觀光局長周永暉等人列席報告，並備質詢。

台鐵現行第三代票務系統使用至今已14年，台鐵為打造嶄新票務系統，整合時刻查詢、售票、訂票、訂餐、轉乘、付款等流程，耗資10.7億元建構第四代票務系統，讓民眾購票更便利，系統也可自動找出各區間空位湊票，民眾訂票時就可清楚找出車廂與座位，且該系統規劃推出QR code，民眾就可在家自行列印車票。

何獻霖指出，目前第四代票務系統正在進行內部測試中，預計在今年年底完成，為因應春節連假、228連假的團體票預訂，明年1月7日將先開放團體旅客使用新代系統訂票，一般旅客則約明年3月初也可開始使用新代系統購票。

立委李昆澤指出，台鐵是百年老店，行政組織已僵化，人力、列車、組織等都須改革，且票價、速度等條件還較公路、客運、高鐵來的差，又發生普悠瑪事件、維修員工安意外等狀況，民眾沒有理由選擇搭乘台鐵。

此外李昆澤說，台鐵新車效率高、服務好，票價應該調漲，而舊車就應調降，突顯票價差異化，但調漲票價的前提，必須要先提升服務品質、升級軟硬體，並確實保障員工福利，否則台鐵只會再次淪入惡性循環，直說「否則台鐵恐怕走入歷史」。

(中時 )

一張圖證北市馬路爛如狗皮膏藥 …

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