被林佳龍點名當黨主席 林右昌連說3次「絕不參選」

民進黨代理主席林右昌。（張穎齊攝）

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民進黨主席之位，各方人馬紛紛點名人選，被點名的台中市長林佳龍昨（11）日深夜臉書PO文宣布無意參選，但也點名代理主席林右昌是適合人選，林右昌對此再三強調「絕不參選，一切以基隆市政為重」，並表示一定會有非常適當的人選出來帶領民進黨。

林右昌表示，感謝林佳龍的厚愛，不過他身為基隆市長，一切還是以基隆市政為主，不用擔心沒有人選，相信最後一定有非常適合的人選出來帶領民進黨，繼續為台灣人服務，這點是無庸置疑的。

若被其他人極力推舉？林右昌重複講3次「絕不參選、以基隆市政為重」，並說「想太多了，完全不考慮！」。

民進黨主席補選10日到14日辦理登記，30日辦理候選人電視政見發表會，明年1月6日投票，9日公告黨主席當選名單。

林右昌說，目前有1名黨員登記，若超過2人就會辦理選舉，民進黨人才濟濟，他相信最後一定有最適合的人選出來。至於對其他被點名的黨主席人選看法？他說，自己現在是代理黨主席，不適合對任何人選發表評論。

此外，蔡英文總統前文膽姚人多深夜發文向台北市長柯文哲道歉，柯今（12）日回應「把戲真多、噁心！」林右昌對此表示，這是個人與個人間的恩怨，不予置評，但「存善心、說好話、做好事」，促進社會和諧是很重要的。針對是否白綠合作？林右昌則說，相信最後會有適當的人選，各種可能都有。

(中時 )

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