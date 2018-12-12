國民黨第一輪「假投票」議長、副議長均未過半

2018年12月12日 12:10 中時 吳堂靖 、 鄭任南

國民黨台北市黨部12日舉行正、副議長初選，以「假投票」方式推出參選人選。（吳堂靖攝）

國民黨台北市黨部12日舉行正、副議長初選，以「假投票」方式推出參選人選，正、副議長各有6人登記參選，上午第一輪投票，正、副議長皆未過半，議長最高票兩名為陳景祥、鍾小平，副議長則為葉林傳、戴錫欽，下午1點將進行第二輪投票。

第一輪議長得票數結果為，陳錦祥9票、鍾小平7票、 陳永德5票、王鴻薇5票、 王欣儀2票、秦慧珠1票；副議長部分，葉林傳8票、戴錫欽7票、 闕枚莎5票、 王浩4票、 應曉薇3票、 吳世正1票，無效票1張。

此次共有29人參與投票，其中徐巧芯、羅智強、汪志冰等3人因故無法出席，委由黨部主委黃呂錦茹代為投票。國民黨部書記長初文卿表示，由於第一輪投票結果，正、副議長均未過半，下午1點將進行第二輪投票。

(中時 )

台北市黨部主委黃呂錦茹接受三位議員的委託，代理投票，圈票後走出圈票處。稍後開票的結果陳錦祥以9票，與同黨議員鍾小平的7票，一同進入下午的第二輪投票。（鄭任南攝）

市議員鍾小平圈票後，將選票投入票箱中。稍後開票的結果陳錦祥以9票，與同黨議員鍾小平的7票，一同進入下午的第二輪投票。（鄭任南攝）

現任副議長陳錦祥率先投票，在圈票後將選票投入票箱中。稍後開票的結果陳錦祥以9票，與同黨議員鍾小平的7票，一同進入下午的第二輪投票。（鄭任南攝）