國民黨第一輪「假投票」議長、副議長均未過半

國民黨台北市黨部12日舉行正、副議長初選，以「假投票」方式推出參選人選。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
國民黨台北市黨部12日舉行正、副議長初選，以「假投票」方式推出參選人選。（吳堂靖攝）

國民黨台北市黨部12日舉行正、副議長初選，以「假投票」方式推出參選人選，正、副議長各有6人登記參選，上午第一輪投票，正、副議長皆未過半，議長最高票兩名為陳景祥、鍾小平，副議長則為葉林傳、戴錫欽，下午1點將進行第二輪投票。

第一輪議長得票數結果為，陳錦祥9票、鍾小平7票、 陳永德5票、王鴻薇5票、 王欣儀2票、秦慧珠1票；副議長部分，葉林傳8票、戴錫欽7票、 闕枚莎5票、 王浩4票、 應曉薇3票、 吳世正1票，無效票1張。

此次共有29人參與投票，其中徐巧芯、羅智強、汪志冰等3人因故無法出席，委由黨部主委黃呂錦茹代為投票。國民黨部書記長初文卿表示，由於第一輪投票結果，正、副議長均未過半，下午1點將進行第二輪投票。

(中時 )

台北市黨部主委黃呂錦茹接受三位議員的委託，代理投票，圈票後走出圈票處。稍後開票的結果陳錦祥以9票，與同黨議員鍾小平的7票，一同進入下午的第二輪投票。（鄭任南攝）
市議員鍾小平圈票後，將選票投入票箱中。稍後開票的結果陳錦祥以9票，與同黨議員鍾小平的7票，一同進入下午的第二輪投票。（鄭任南攝）
現任副議長陳錦祥率先投票，在圈票後將選票投入票箱中。稍後開票的結果陳錦祥以9票，與同黨議員鍾小平的7票，一同進入下午的第二輪投票。（鄭任南攝）
台北市議會國民黨團12日對市議會議長、副議長選舉進行黨內提名初選投票，現任副議長陳錦祥（右）在投票前，先打開投票箱檢查箱內狀況之後再進行投票。（鄭任南攝）
被林佳龍點名當黨主席 林右昌連… 《全台最速報》姚人多道歉 柯嗆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。