海軍參謀長李宗孝：歐美15個國家大廠有意參與潛艦國造

2018年12月12日 12:12 中時 呂昭隆

有潛艦國造案，海軍參謀長李宗孝中將在立法院表示，現有歐美15個國家大廠，都有相當意願參與潛艦國造，但也關心預算問題；他說，如有涉弊案，從海軍司令起均移送法辦。潛艦第二階段原型艦籌建，全案預算493億元，明年度編列75億，委員會決議保留。

李宗孝的說明重點如下：

1、潛艦國造是國人殷切期盼，不分黨派一致共識，也是歷任政府延續的一貫政策，這不只是海軍的案子，這更是國家的案子，國家安全無可取代，本案關係國家安全至鉅。

2、目前大環境與時機均對我有利，美國國會亦支持川普政府，同意簽署行銷許可證，並同意洛馬、雷神TAA輸出，其他廠商亦向美政府申請中。

3、來自歐洲、美國近15個國家大廠，都有相當意願參與潛艦國造，如果預算遭刪除會影響臺灣在國際形象與誠信；目前各參與之國際廠商均關注國會對本案之態度，後續將影響渠等與臺灣做生意的意願，連帶各項對外採購均將受到影響。

4、這些大廠商來臺，部分廠商已有相當意願與本國業者合作，有些廠商已在高雄設立分公司，這也是招商方式，可將技術轉移並帶動國內產業技術提升，才能使國防自主落地深根。

5、本案預算編列是採實支實付核實編列，會嚴格的風險管控，專案人員也會定期到大院報告。海軍保證本案不容許有任何弊端，如果有任何弊端，從司令到所有參與人員全部移送法辦，請各委員支持。

(中時 )