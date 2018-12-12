旅客帶肉驗出非洲豬瘟病毒 農委會首度開罰

2018年12月12日 12:09 中時 游昇俯

農委會今（12）日中午發送非洲豬瘟防疫宣導緊急警報。（游昇俯攝）

旅客攜帶入境肉品又驗出非洲豬瘟病毒！農為會今（12）日證實肉品驗出病毒新增兩例，並首度依法開罰1萬5千元罰，並且，為了將非洲豬瘟疫情阻絕境外，針對東南亞國家如越南的防疫規格，已比照中國大陸；為達到全民防疫效果，農委會今日中午亦將以全台民眾為對象，發送非洲豬瘟防疫手機簡訊。

為防堵非洲豬瘟入侵，農委會持續針對旅客違規攜帶入境肉品，採樣送家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒。繼10、11月份分別在金門、台中及高雄機場旅客棄置肉品驗出非洲豬瘟病毒，農委會今證實，12月1日由我國籍旅客自重慶攜入臘腸，及12月2日由陸籍旅客自哈爾濱攜入紅腸，均驗出非洲豬瘟病毒，分別是入境肉品驗出病毒第4、第5例，亦是首次在旅客攜入肉品上驗出病毒。

防檢局長馮海東表示，此二例肉品均由桃園機場入境，經畜衛所核酸基因檢測，確認其與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%，均已裁罰1萬5千元罰鍰，肉品則沒入銷毀。

此外，農委會與環保單位自12月起針對國內廚餘養豬戶，展開聯合稽查，至10日止已完成稽查794場，其中有5場不符廚餘高溫蒸煮規定，已由環保機關依廢棄物清理法開罰1200至6000元罰鍰。農委會代理主委陳吉仲表示，農委會針對不易落實高溫蒸煮的小型養豬場，亦正研擬離牧配套措施，確保農民權益。

陳吉仲表示，針對非洲豬瘟疫情蔓延，行政院希望農委會能做到全民防疫，農委會今日中午將以全台民眾為對象，發送非洲豬瘟防疫宣導手機簡訊，若造成民眾困擾，還請見諒。

陳吉仲也說，非洲豬瘟疫情是全世界要共同面對，非單一國家的問題，由於東南亞國家外配、移工入境頻繁，目前邊境防疫，針對東南亞國家防疫規格已等同大陸；農委會亦正籌備經由陸委會、海基會管道，讓國內學者能實際到大陸了解防疫實務經驗，兩岸共同合作非洲豬瘟防疫。

防檢局副局長杜文珍也表示，世界動物衛生組織（OIE）重視非洲豬瘟疫情，目前亦成立「東亞區非洲豬瘟專家工作小組」，希望藉由會員國分享疫情，疫情國家分享防疫經驗及研究診斷成果，不讓疫情擴散。

(中時 )