如果沒有這個共識… 李來希：誰買吳寶春的麵包？

2018年12月12日 12:08 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

賣麵包為何需要扯上統獨？世界麵包冠軍吳寶春到上海開店引起爭議，甚至出現不理性抵制行為，這是商人必須面對的經營難題嗎？全國公務人員協會理事長李來希認為，如果空喊九二共識，麵包卻不好吃，請問誰會埋單？人性本質的認知其實就是這麼簡單，「好吃」才是唯一的共識。

吳寶春到上海開麵包店的新聞鬧得沸沸揚揚，先是大陸網友指稱吳寶春賣的是台獨麵包，不料吳寶春的聲明又引起台灣網友不諒解，執政黨更藉機挑起兩岸的敏感神經，硬要為麵包加上政治的餡料。對此，李來希一針見血道出吳寶春事件並不難解。

李來希今(12)在臉書上表示，「搞半天連麵包也可以分統獨？如果麵包不好吃，管它叫什麼，送我也不會吃；如果麵包是天香美味，花再多銀子我也要買來吃，管它什麼統獨。」

李來希指出，「兩岸一家親」不行，難不成要講「兩岸一家仇」或是「一家兩岸仇」？就算是兩岸兩家，親也不行，非仇不行嗎？如果，如果吳寶春麵包可以化解這千古愁悵，也許可以稱之為「九二共識麵包」，前提是一定要可口美味，其實這共識不就只有一個叫「好吃」而已。

李來希說，空喊九二共識，如果麵包不好吃，請問誰買？好不好吃也能因統因獨而異？就這麼簡單的人性本質的認知，有那麼難？有那麼難解嗎？

(中時電子報)