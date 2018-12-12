特斯拉駕駛稱開啟「自動輔助駕駛」 國道仍高速撞警車

29歲林姓駕駛開著特斯拉Model S，雖宣稱有開啟自動駕駛功能，但仍以近110公里時速撞上警車。（賴佑維翻攝）

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中時
、高彥哲
29歲林姓駕駛開著特斯拉Model S，雖宣稱有開啟自動駕駛功能，但仍以近110公里時速撞上警車。（賴佑維翻攝）

又發生國道警察值勤遭車追撞事故，這次是「自動駕駛」惹的禍！昨晚10時許，一名29歲的林姓男子，駕駛價值300萬元的特斯拉轎車，下班從高速公路國道3號北上返家，一上高速公路即啟動自動輔助駕駛功能，但林男疑因精神不濟，未注意車前路況，轎車撞上當時處理交通事故的國道警車，所幸警員及時閃避，未造成人員傷亡。

國道警方11日深夜在國道3號北向99.3公里處理交通事故時，在後方的29歲林姓駕駛開著特斯拉Model S，因精神不濟，雖駕駛宣稱有開啟自動輔助駕駛功能，但仍以接近110公里時速撞上警車，車頭幾乎半毀，所幸無人受傷。

警方表示，竹林分隊2輛巡邏車11日深夜前往國道3號北向99.3公里處內側車道處理交通事故，員警抵達現場後，2名員警處理事故，其他2名員警則放置爆閃燈、交通錐，並示意後方車輛改道，不料突然看見1輛特斯拉Model S直直衝向他們，員警避開後，車輛直接撞上警車。

特斯拉除了是全電動車外，也主打全自動駕駛硬體配備，日前更有駕駛在國道上開著特斯拉睡覺引起網友熱議。林男則說，11日從早上6時上班到晚上10時，上交流道後隨即開啟自動駕駛功能，當時精神不濟，直到撞上警車才清醒。

交通大隊表示，事後檢測三方酒測值均為0，呼籲所有駕駛開車前要有充足休息，以避免疲勞或患病駕駛，如精神不濟，必要時可下交流道或到服務區內休息，養足精神再上路。

(中時 )

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