立法院教委會決議 15縣市提前於明年元旦起發育兒津貼

2018年12月12日 12:17 中時 林志成

教育部原本明年8月1日起，對2至4歲未讀公共化幼兒園（含公立、非營利及準公共幼兒園）的小朋友，發放育兒津貼每月2500元，但立法院教育及文化委員會今天做成主決議，建請行政部門對於非6都以外的15縣市，明年1月1日起就開始發放育兒津貼。

教育部已在今年8月1日起在非6都的15縣市推動「準公共幼兒園」政策，邀請私幼參與，就讀這些準公共幼兒園者，家長每月繳費不超過4500元， 第3名以上子女再減1000元，低收及中低收入戶家庭子女「免費」。

現在小朋友讀公幼每月至多繳2500元、非營利幼兒園3500元、準公共幼兒園4500元，家長負擔已大大減輕。不過2～4歲讀私幼、父母或保母帶者未獲任何補助，形成不公平。

教育部原本明年8月起，全國2至4歲小朋友未讀公立、非營利或準公共幼兒園者，政府將發放育兒津貼每月2500元，預估38.8萬個小朋友受惠，直接將錢匯到家長帳戶。

但立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，國民黨立委柯志恩及民進黨立委陳亭妃等人都認為，非6都以外15縣市的小朋友讀公立、非營利或準公共幼兒園者，今年8月1日起均已受到政府照顧，但讀私幼、父母或保母帶者卻沒有，這形成「相對剝奪感」，非常不當。

立法院教育及文化委員會做成主決議，建請行政部門，從108年1月1日起，對非6都以外的15縣市的2至4歲未讀公共化幼兒園的小朋友發放育兒接貼，每人每月2500元。

明年1月起提早發放育兒津貼，預估政府要多花20億元，但教育部明年根本沒有編列這筆經費，更何況依法立委不能為行政部門增加預算，因此這項主決議實際執行時會有困難。

教育部長葉俊榮當下無法做任何承諾，僅表示對於如何解決「相對剝奪感」問題，明年3月前提出專案報告。教育部國教署代理署長許麗娟說，提早發放育兒津貼這件事，不是教育部可以決定，他們將在近期內彙整資料後提報行政院，由行政院決定要怎麼進行。

(中時 )