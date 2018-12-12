吳寶春風波 陸媒：錯在蔡政府激化兩岸議題

韓國瑜合體吳寶春，上火線面對統獨爭議。（資料照片，柯宗緯攝）

友善列印
中時

知名麵包師吳寶春被捲入兩岸網友論戰，兩岸都有不少網友聲稱要抵制「吳寶春麵包」。大陸《環球時報》社評稱，吳寶春之所以被搞得兩頭不是人，當然要怪蔡英文當局。是他們激化了兩岸議題，嚴重壓縮了台灣商人「只做生意、避談政治」的迴旋空間。「一旦被兩岸爭議網住，又有哪個台灣商人能夠做到全身而退呢？」

大陸《環球時報》發表社評「是蔡英文當局害了這個麵包師傅」指出，吳寶春當初接受台灣媒體採訪時說，「中國市場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國」。這句話後來被「綠營」媒體演繹成「餓死也不會到大陸」。現在吳寶春表態支持「九二共識」，結果又被台灣一些綠營網友罵「沒有脊樑骨」。

評論稱，在兩岸議題上，大陸民眾有自己的判斷和情感，也有權利表達，這些是處在漩渦中的台企不得不謹慎面對的。為了幫助兩岸經濟交流，兩岸當局都應以實際行動體諒台企在兩岸問題上走鋼絲的難處，相向而行。在這方面，大陸官方對台企要包容得多，而蔡英文當局則表面上力挺台企，實則火上澆油，逼台企做其激進兩岸政策的炮灰。

評論指出，兩岸間的規律是，關係越緊張，雙方的輿論場越敏感。之前台灣「綠營」媒體就不該那樣解讀吳寶春的話，拱大陸輿論場的火。這兩天事情在大陸網上鬧起來，蔡英文尤其不該火上澆油，但她顯然將自己的政治利益放在了台灣企業利益之上。

評論稱，其實拒絕承認「九二共識」，寧肯為此犧牲台海的穩定，這當中的邏輯就是民進黨的政黨利益被置於台灣民眾的利益之上。最近兩年，台灣在國際上的空間進一步萎縮，台灣藝人、企業家則越來越難做人，而所有這一切本不該發生。

(中時 )

北京迎寒冬 凌晨創冬天最低溫-12… 孟晚舟被保釋 陸媒：更艱苦的引…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。