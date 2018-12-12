吳寶春風波 陸媒：錯在蔡政府激化兩岸議題

2018年12月12日 12:18 中時 楊家鑫

知名麵包師吳寶春被捲入兩岸網友論戰，兩岸都有不少網友聲稱要抵制「吳寶春麵包」。大陸《環球時報》社評稱，吳寶春之所以被搞得兩頭不是人，當然要怪蔡英文當局。是他們激化了兩岸議題，嚴重壓縮了台灣商人「只做生意、避談政治」的迴旋空間。「一旦被兩岸爭議網住，又有哪個台灣商人能夠做到全身而退呢？」

大陸《環球時報》發表社評「是蔡英文當局害了這個麵包師傅」指出，吳寶春當初接受台灣媒體採訪時說，「中國市場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國」。這句話後來被「綠營」媒體演繹成「餓死也不會到大陸」。現在吳寶春表態支持「九二共識」，結果又被台灣一些綠營網友罵「沒有脊樑骨」。

評論稱，在兩岸議題上，大陸民眾有自己的判斷和情感，也有權利表達，這些是處在漩渦中的台企不得不謹慎面對的。為了幫助兩岸經濟交流，兩岸當局都應以實際行動體諒台企在兩岸問題上走鋼絲的難處，相向而行。在這方面，大陸官方對台企要包容得多，而蔡英文當局則表面上力挺台企，實則火上澆油，逼台企做其激進兩岸政策的炮灰。

評論指出，兩岸間的規律是，關係越緊張，雙方的輿論場越敏感。之前台灣「綠營」媒體就不該那樣解讀吳寶春的話，拱大陸輿論場的火。這兩天事情在大陸網上鬧起來，蔡英文尤其不該火上澆油，但她顯然將自己的政治利益放在了台灣企業利益之上。

評論稱，其實拒絕承認「九二共識」，寧肯為此犧牲台海的穩定，這當中的邏輯就是民進黨的政黨利益被置於台灣民眾的利益之上。最近兩年，台灣在國際上的空間進一步萎縮，台灣藝人、企業家則越來越難做人，而所有這一切本不該發生。

(中時 )